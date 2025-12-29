Fabrizio Romano objavio ekskluzivu: Insajder tvrdi da engleski prvoligaš želi igrača Hajduka

Nije tajna da će Hajduk prodati nekoliko igrača u zimskom prijelaznom roku, a izgleda da bi Poljud mogao napustiti Niko Sigur. Kako prenosi Fabrizio Romano, engleski prvoligaš Wolverhampton je zainteresiran za 22-godišnjaka.

Talijanski insajder tvrdi da još nekoliko klubova iz liga Petice promatra Sigura, a trenutačno nije poznato koliko je Wolverhampton spreman ponuditi za Sigura. Podsjećamo, ljetos se pisalo da Hajduk za kanadskog reprezentativca traži približno osam milijuna eura.

Sigur je ove sezone skupio 22 nastupa za Hajduk u svim natjecanjima i upisao gol i asistenciju, a trener ga je koristio kao desnog beka i zadnjeg veznog. S druge strane, Wolvesima hitno trebaju pojačanja jer su posljednji na tablici te imaju samo dva osvojena boda.

Sigur igra vrlo dobro za Kanadu

Kanadski nogometni savez ranije ovog mjeseca objavio je popis nominiranih za najboljeg kanadskog nogometaša u 2025., a među odabranima se našlo i ime 22-godišnjeg Sigura.

Sigur se našao u konkurenciji s poznatim imenima iz europskog nogometa. Za prestižnu nagradu borili su se i Jonathan David iz Juventusa, Promise David iz belgijskog USG-a, Ali Ahmed iz Vancouvera, Tajon Buchanan i Tani Oluwaseyi iz Villarreala, Riche Lareya iz Toronta te Dayne St. Clair iz Minnesote, a Sigur je bio najmlađi nominirani igrač, piše Telesport.