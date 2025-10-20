Evo zbog čega je žena kod Sinja završila u zatvoru

U petak, oko 12.20 sati, na državnoj cesti D1 u mjestu Brnaze policijski službenici zaustavili su vozilo kojim je upravljala 36-godišnjakinja bez položenog vozačkog ispita. Utvrđeno je kako je upravljala automobilom prije stjecanja prava na upravljanje vozilom bilo koje kategorije.

Preliminarnim testiranjem pokazalo se da je bila pod utjecajem amfetamina, no vozačica je odbila obaviti liječnički pregled radi potvrde sumnje. Zbog svega je odmah uhićena te je u žurnom postupku privedena na sud.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Policija je istaknula kako se radi o osobi koja je višestruka ponavljačica prometnih prekršaja – do sada je čak osam puta prijavljivana zbog vožnje bez položenog vozačkog ispita. Upravo zato predloženo je da joj se odredi zadržavanje, kako bi se spriječilo njezino daljnje sudjelovanje u prometu i potencijalno ugrožavanje drugih sudionika.

Sud je prihvatio prijedlog te joj je odredio zadržavanje u trajanju od sedam dana, nakon čega je 36-godišnjakinja predana u zatvor.