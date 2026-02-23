Evo za koliko će u Hrvatskoj porasti prosječna mirovina

Kako je Državni zavod za statistiku (DZS) objavio iznos prosječne bruto plaće za prosinac (2087 eura), zadnji podatak nužan za izračun novog usklađivanja mirovina, uslijedili su i prvi izračuni koliko bi ono moglo iznositi.

Prema portalu mirovina.hr, od 1. siječnja ove godine rast će u prosjeku iznositi 2,7 posto, ili 16 eura. To je neznatno više od procjene koju je početkom siječnja iznio ravnatelj HZMO-a Ivan Serdar, da će usklađivanje iznositi između 2,1 i 2,2 posto, što bi značilo rast prosječne mirovine za oko 14 eura.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Bez većih odstupanja

Isplata uvećanih iznosa očekuje se tijekom proljeća, nakon što HZMO službeno objavi postotak usklađivanja. Tada se u jednokratnom iznosu, u pravilu u travnju, isplaćuje i razlika za prethodne mjesece, tzv. zaostaci.

Dok bi prosječna mirovina od 626 eura trebala donijeti povišicu od 16 eura, ona najniža od 450 eura porast će za oko 12 eura. U slučaju mirovina nekadašnjih saborskih zastupnika i ministara, koje u prosjeku iznose 2283 eura, mirovina.hr navodi da im usklađivanje donosi dodatnih čak 61 euro. Ipak, tek će konačna odluka HZMO-a donijeti konačnu stopu usklađivanja, ali veća odstupanja nisu izgledna.

Mirovine se usklađuju dvaput godišnje, 1. siječnja i 1. srpnja, prema podacima iz prethodnih šest mjeseci, a u omjeru 85:15 u korist povoljnijeg faktora, plaća ili inflacije, ovisno o tome koji brže raste. No, trenutačni pokazatelji upućuju da niti jedan od tih faktora nije osobito poticajan za osjetniji rast mirovina.

Slabo olakšanje

Snažan rast plaća i visoka inflacija proteklih su godina podrazumijevali i povećane stope usklađivanja mirovina. Rekordna je stopa bila u srpnju 2023., iznosila je 8,42 posto. S osjetno sporijim rastom plaća i inflacije smanjena je i stopa usklađivanja mirovina. One sljedeće, koje će biti u primjeni od 1. srpnja, mogle bi biti još skromnije, ako je suditi prema procjenama rasta plaća i inflacije.

Iako je svako povećanje umirovljenicima određeno olakšanje, iznosi od 15-ak eura teško mogu bitnije utjecati na životne troškove. U nekim razdobljima mirovine su rasle brže od službene stope inflacije, ali ne kontinuirano i ne jednako za sve kategorije potrošnje. Kako najveći dio mirovine odlazi na troškove poput hrane, režija i lijekova, "osobni" osjećaj inflacije često je i znatno veći od službene, piše Jutarnji list.