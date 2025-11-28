Evo u kakvom je stanju časna koja je izbodena u Zagrebu

U Zagrebu je u petak u poslijepodnevnim satima napadnuta časna sestra koja je, prema prvim informacijama, ozlijeđena oštrim predmetom, potvrdila nam je zagrebačka policija. Odmah je prevezena u KBC Sestre milosrdnice, prenosi Net.hr. Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da su zaprimili prijavu o ozlijeđenoj ženskoj osobi.

Kako navodi Net.hr, nije životno ugrožena te je ubodena u području abdomena. Incident se zbio izvan samostana. Časna je potom otišla natrag u samostan, gdje su odmah kontaktirali bolnicu.

"Časna sestra zaprimljena je u bolnicu oko 15 sati, s ozljedom nanesenom oštrim predmetom u predjelu trbušne stijenke. Pacijentica nije u životnoj opasnosti te je u tijeku daljnja medicinska obrada i zbrinjavanje", istaknuli su iz KBC-a.

Dodali su i da je ozlijeđena pacijentica u KBC "Sestre milosrdnice" u pratnji poznate osobe, a medicinsko osoblje KBC-a nazvalo je policiju zbog karaktera ozljede. Zasad nema više službenih informacija o okolnostima napada, a istraga je u tijeku.