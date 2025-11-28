U Zagrebu izbodena časna!

U Zagrebu je u petak u poslijepodnevnim satima napadnuta časna sestra koja je, prema prvim informacijama, ozlijeđena oštrim predmetom, potvrdila je za Index zagrebačka policija.

Odmah je prevezena u jednu zagrebačku bolnicu gdje joj se pruža pomoć. Nakon što su zaprimili pacijenticu, iz bolnice su o svemu obavijestili policiju. Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da su zaprimili prijavu o ozlijeđenoj ženskoj osobi.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Zasad nema više službenih informacija o okolnostima napada, motivima ili težini ozljeda, a istraga je u tijeku.