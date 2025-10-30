Evo tko kupuje 44 Lukoilove benzinske pumpe u Hrvatskoj

Lukoil, drugi najveći proizvođač nafte u Rusiji, svoju kompletnu inozemnu imovinu namjerava prodati energetskoj kompaniji Gunvor. “Možemo izvijestiti da smo primili ponudu Gunvor grupe za akviziciju Lukoil Internationala, naše podružnice koja posjeduje svu inozemnu imovinu Lukoila”, priopćila je ruska tvrtka navodeći da je ponudu prihvatila i da pregovora s potencijalnim drugim kupcima neće ni biti, piše Telegram.

Detalji i iznos transakcije nisu objavljeni, u priopćenju se tek spominje da njezina finalizacija ovisi o regulatorima u različitim državama kao i o odobrenju koje tek treba ishoditi kupac od američkog Ministarstva financija i njegovog odjela OFAC, odnosno Ureda za kontrolu inozemne imovine, nadležnog za provedbu sankcija koje je predsjednik Donald Trump nedavno najavio protiv Lukoila i Rosnjefta, zbog čega i dolazi do ove kupoprodaje.

Gunvor je potvrdio da je vodio pregovore s Lukoilom o mogućoj akviziciji inozemne imovine ruske tvrtke.

Prodaja benzinskih u Hrvatskoj

Ovaj razvoj događaja važan je i za Hrvatsku, gdje Lukoil Croatia d.o.o. ima prodajnu mrežu od 44 benzinske postaje i 400 zaposlenika. Lukoil ima tvrtke i u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji.

Zajedno s ovom u Hrvatskoj, povezane su u Balkansku regionalnu organizaciju Lukoil. Na njezinu čelu je Denis Rjupin, podrijetlom iz Perma u Rusiji, koji je ujedno generalni direktor Lukoila Croatia.

Tvrtku osnovali švedski i ruski milijarderi

Tvrtka Gunvor slovi za jednog od najvećih trgovaca naftom. Izvršni direktor i suosnivač je švedski milijarder Torbjörn Törnqvist koji ima većinski udio u tvrtki registriranoj na Cipru, s glavnim trgovačkim uredom u Ženevi.

Törnqvist je firmu osnovao 2000. s ruskim milijarderom Genadijem Timčenkom. Poslovanje je u početku bilo fokusirano na trgovinu ruskom naftom, piše Telegram.

Kako piše Financial Times. Timčenko je jedan od najbližih suradnika ruskog predsjednika Vladimira Putina, a svojih 43,5 posto udjela u Gunvoru prodao je Törnqvistu nakon ruske aneksije Krima 2014. godine, kada je završio na američkom popisu ruskih državljana pod sankcijama.