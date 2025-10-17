Evo tko je sve na Viškoj regati

Danas je u akvatoriju između Splita i Visa započela 81. Viška regata, jedna od najprestižnijih i najomiljenijih jedriličarskih manifestacija u Hrvatskoj. Na ovogodišnjem izdanju sudjeluje 180 jedrilica, a natjecatelje očekuje povratak iz Visa prema Splitu u nedjelju.

Ova regata namijenjena je istinskim znalacima, okupljajući najbolje hrvatske i europske jedriličare – od profesionalnih posada željnih sportskog izazova do rekreativaca koji jednostavno uživaju u jedrenju i ljepotama prirode.

Natjecatelje očekuje 28 nautičkih milja od Splita do Visa, a nakon dana odmora ispunjenog revijalnim jedrenjem i tradicionalnim druženjem, jedriličari će u nedjelju krenuti natrag prema Splitu.

Poznata po zahtjevnim uvjetima na moru, Viška regata istovremeno nudi i posebnu mediteransku atmosferu koja svake godine privlači nove sudionike, a stare zaljubljenike u jedrenje vraća na start.

Osim što predstavlja vrhunac sezone, regata označava i neslužbeni kraj ljeta na Visu, kada se u grad nakratko vraća dobro poznati ljetni „šušur“.

Viška regata nije samo natjecanje – ona je susret istomišljenika, prijatelja i ljubitelja mora, mjesto razmjene iskustava, stvaranja novih poznanstava i proslave ljubavi prema jedrenju.

