Započela 81. Viška regata: Jedriličarski spektakl koji spaja sport, more i mediteranski šarm

Na ovogodišnjem izdanju sudjeluje 180 jedrilica

U akvatoriju između Splita i Visa danas je započela 81. Viška regata, jedna od najprestižnijih i najpopularnijih jedriličarskih manifestacija u Hrvatskoj. Na ovogodišnjem izdanju sudjeluje 180 jedrilica, a regata će trajati do nedjelje, kada se iz Visa kreće put Splita.

Riječ je o regati za istinske znalce koja okuplja najbolje hrvatske i europske jedriličare – od profesionalnih posada željnih sportskog izazova do rekreativaca koji jednostavno uživaju u suživotu s morem i prirodom.

Sve spremno za 81. Višku regatu: Na startu 180 jedrilica, očekuje se pravi jedriličarski spektakl

Natjecatelje očekuje 28 nautičkih milja od Splita do Visa, a nakon dana odmora ispunjenog revijalnim jedrenjem i tradicionalnim druženjem, jedriličari će se u nedjelju uputiti nazad prema Splitu.

Viška regata poznata je po zahtjevnim uvjetima na moru, ali i po posebnoj mediteranskoj atmosferi koja svake godine privlači nove sudionike i vraća stare zaljubljenike u jedrenje.

 

Osim što predstavlja vrhunac jedriličarske sezone, regata ujedno označava i neslužbeni kraj ljeta na Visu, kada se u grad nakratko vraća dobro poznati ljetni „šušur“.

Viška regata nije samo sportsko natjecanje, već i susret istomišljenika, prijatelja i ljubitelja mora, mjesto na kojem se dijele iskustva, stvaraju nova poznanstva i slavi ljubav prema jedrenju.

Na samom startu je bio Siniša Vickov, koji nam donosi dio atmosfere.

 

