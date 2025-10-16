Sve spremno za 81. Višku regatu: Na startu 180 jedrilica, očekuje se pravi jedriličarski spektakl

Sve je spremno za sutrašnji start 81. Viške regate, potvrdio nam je direktor regate Toni Mlikota.

"Sve je spremno, hvala Bogu imamo utakmica u nogama. Ovo je 24. Viška regata koju vodim, došlo je vrijeme da razmišljam i o nasljedniku jer su već stisle i godine. Volio bih samo da nam vrijeme ne pokvari feštu i zadnju regatu sezone koja nam je šlag na kraju ove sezone jedrenja", kazao je.

Ispunjen je maksimalni broj prijava.

"Odlučili smo da broj jedrilica ograničimo na 180, što je safety minimum na Visu. Ne želimo trpati Vis za slučaj lošeg vremena, a ovo je jedan optimum koji viška uvala može primiti", dodao je.

U petak se jedri do Visa, u nedjelju nazad u Split, a u subotu će se jedriti revijalna regata u viškoj luci.

"Regata je zaista popularna jer su tu najbolji i najvještiji jedriličari na manjim brodovima koji su idealni za ove manje akvatorije. Ovo je idealna prilika za sve koji možda i ne znaju puno o jedrenju da izbliza vide o čemu se radi i koliko su ti momci vješti", rekao je Mlikota.

Regata će startati sat kasnije nego ranijih godina, pa se kreće u 10 sati.

"Brodovi su sve veći i brži i nema razloga da ljudi ne uživaju još malo u Visu u nedjeljno jutro", dodao je.

Dvije su kategorije, ORC i Open. Pobjednik po ORC-u je ukupni pobjednik regate, a to ne mora biti brod koji prvi prođe kroz cilj jer se računa korigirano vrijeme.

"Teško je naći idealnu formulu, pokušat ćemo s ovim i vidjeti kakav će biti odaziv. Vjerujem da ćemo ostati pri ORC formatu", kazao je.

Mlikota je za 82. Višku regatu najavio još jednu promjenu.

"Odlučilo smo se na redizajn i od iduće godine će ova regata imati četiri dionice što vjerujem da će dati šanse i drugima osim velikim brodovima da naprave dobar rezultat", objasnio je.

Jedriličare čeka bogat popratni program u Visu uz glazbu, piće i hranu, kao i sajam nautičke opreme i odjeće, a svoj obol će dati i viški vinari promocijom svojih vina.