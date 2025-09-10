Evo tko je najplaćeniji načelnik u Hrvatskoj, plaća mu je skoro 4 tisuće eura. Među prva tri su dva sa splitskog područja

Općina Brdovec u Zagrebačkoj županiji prostire se na oko 36 četvornih kilometara i obuhvaća 13 naselja, a to su: Brdovec, Donji Laduč, Drenje Brdovečko, Gornji Laduč, Harmica, Javorje, Ključ Brdovečki, Prigorje Brdovečko, Prudnice, Savski Marof, Šenkovec, Vukovo Selo i Zdenci Brdovečki. Broj stanovnika opada, pa je na području cijele općine 2011. prebrojeno 11.134 žitelja, a deset godina kasnije 10.073. U središnjem općinskom naselju živi ih oko 2850. Broj stanovnika bio je u stalnom laganom rastu još od popisa 1869. godine pa sve do 2011.

Župna crkva posvećena je svetom Vidu Mučeniku, zaštitniku župe. Uz crkvu, najvrednije su znamenitosti dvorci Januševec i Laduč. U toj je općini rođen književnik Ante Kovačić, pisac romana "U registraturi". Brdovec je poseban i po tome što u općinskom uredu sjedi najplaćeniji načelnik u Hrvatskoj. Prema analizama imovinskih kartica lokalnih dužnosnika, načelnik Alen Prelec (SDP), ekonomist (VŠS) po struci, mjesečno prima 3906 eura neto. Pet godina bio je direktor firme Automobilia, a 2004. godine osnovao je vlastitu tvrtku. "Pored zahtjevnog posla vođenja općine s oko 12000 stanovnika, izuzetno je aktivan na društveno-političkom i sportskom polju. Dugogodišnji je sportski, prvenstveno nogometni radnik (aktivno igra nogomet u veteranima), koji ulaže napore u razvoj sporta na području općine i njegovo što masovnije bavljenje. Tako je zbog svojih karakteristika i ponuđenog programa 2009. godine izabran za predsjednika Općinske organizacije SDP Brdovec, koju je omasovio i učinio je popularnijom u odnosu na prijašnje godine kada je broj članova SDP-a u odnosu na HDZ i HSS na području općine Brdovec bio zanemariv", navodi se na općinskim stranicama, piše Večernji list.

Dužnost načelnika Općine Brdovec obnaša već četvrti mandat zaredom. Bio je i zastupnik u Hrvatskom saboru i saborskim tijelima u tri saziva. U imovinskoj kartici pod potraživanjima naveo jednokratnu pozajmicu u iznosu od 200.000 eura, prijavio je i štednju u tom iznosu, a 2023. je podigao kredit u iznosu od 34.510 na 93 mjeseci, uz 5,80 posto kamate. Na drugom mjestu načelnika s najvećim plaćama je Mijo Dropuljić (HDZ), prof. fizike i matematike, koji prima 3804 eura. Vodi općinu Podstranu u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U stopu ga po plaći prati načelnik općine Klis Jakov Vetma (HDZ), kojem u imovinskoj kartici pod zvanje piše HTT i srednja stručna sprema, te plaća u iznosu od 3775 eura.

Među pet najplaćenijih je i jedna žena, načelnica prema kriteriju broja stanovnika najveće općine Viškovo, Sanja Udović (Nezavisna), diplomirana ekonomistica, s plaćom od 3726 eura. Četiri godine bila je poduzetnica, a načelnice je od sredine 2013. godine. Na petom je mjestu načelnik općine Lukač Đuro Bukvić (HDZ), ekonomist (SSS), s 3546 eura. Općina Lukač je u Virovitičko-podravskoj županiji, ima 12 naselja i prostire se na oko 83 četvorna kilometra, a broj stanovnika je od 1948. u silaznoj putanji. Prije sedamdesetak godina općina je imala oko 7200 žitelja, a na popisu 2021. bilo ih je 2,6 puta manje, samo 2759. Broj stanovnika u općinskom središtu Lukaču je prepolovljen, sa 720 za popisa 1948. na 357. Među načelnicima koji najviše zarađuju je i nestranačka Verica Vitković, ekonomistica (VŠS) s 3500 eura plaće za vođenje općine Trnovec Bartolovečki u Varaždinskoj županiji, načelnik općine Seget Ivo Sorić (HDZ), po struci magistar ekonomije, s 3473 eura, načelnik općine Pakoštane Milivoj Kurtov (HDZ), ekonomist (SSS) s 3457 eura, nestranački načelnik općine Gradine Josip Vučemilović-Jurić, dr. veterinarske medicine, s 3445 eura, načelnik općine Sračinec Božidar Novoselec (HNS), stručni radnik specijalist, tehnolog obrade metala s 3429 eura, načelnik općine Konavle Božo Lasić (HDZ), pravnik, koji prima 3421 euro, načelnik općine Sveti Filip i Jakov Zoran Pelicarić (HDZ), veterinarski tehničar s 3365 eura, načelnik općine Brckovljani Tihomir Đuras (HDZ), inženjer agronomije, s 3324 eura...

Visoko bi na listi bio načelnik Starih Mikanovaca, inženjer elektrotehnike Mario Milinković (SDP), s primanjima od 3634 eura, no on plaću prima kao saborski zastupnik, a načelničku dužnost, kako piše u njegovoj imovinskoj kartici, obavlja volonterski bez naknade. Volonter je i načelnik druge najveće po broju stanovnika općine u Hrvatskoj, Nedelišća u Međimurskoj županiji, Nikola Novak (SDP), magistar muzike i magistar ekonomije, koji prima mjesečnu naknadu u iznosu od 1796 eura. Radi kao nastavnik u Glazbenoj školi, gdje mu je plaća 2164 eura. Podsjetimo, Hrvatska ima 428 općina, javlja Večernji list.