Evo tko ima pravo na povrat poreza i kako izvući maksimalni iznos

Većina građana koji primaju isključivo dohotke od nesamostalnog rada (plaća, honorari) i tijekom godine su iskoristili sve osobne odbitke ne trebaju podnositi prijavu jer Porezna uprava raspolaže svim podacima za godišnji obračun poreza.

Povrat poreza dobit ćete ako tijekom 2025. godine niste iskoristili sve porezne pogodnosti te obračun Porezne uprave pokaže da ste uplatili veći iznos za predujam poreza nego što vam je stvarna porezna obveza. Ako ste pak tijekom godine iskoristili porezne odbitke koji vam ne pripadaju, morat ćete platiti razliku poreza državi, piše tportal.

Tko mora podnijeti poreznu prijavu?

Poreznu prijavu dužni ste predati ako ste tijekom 2025. godine ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti, odnosno od djelatnosti obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva te dohodak od djelatnosti proizvodnje električne energije i ostalih samostalnih djelatnosti kod kojih se dohodak oporezuje na temelju poslovnih knjiga.

Prijavu su dužni podnijeti i pomorci u međunarodnoj plovidbi te porezni obveznici koji su dobili nalog Porezne uprave da naknadno plate porez na dohodak.

Prijava poreza podnosi se na obrascu DOH. S obzirom na to da zakonski rok za podnošenje godišnje porezne prijave u veljači pada u neradni dan (subota 28. veljače), konačni rok za podnošenje godišnje porezne prijave za 2025. godinu je 2. ožujka.

Tko može predati zahtjev za priznavanje dodatnih prava?

Ako smatrate da imate pravo na povrat poreza po osnovi neke olakšice za koju Porezna uprava ne raspolaže potrebnim podacima, možete podnijeti obrazac za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH).

Primjerice, možete tražiti porezni dobitak za uplaćene donacije u humanitarne svrhe. Putem posebnog postupka možete ostvariti i dodatnu poreznu olakšicu ako se u vašoj obitelji povećao broj uzdržavanih članova ili ste se preselili na lokaciju s nižim poreznim stopama (potpomognuto područje). Za dokazivanje dodatnih prava, uz zahtjev ste dužni priložiti vjerodostojne isprave.

Zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku možete podnijeti i ako želite raspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu.

Primjerice, ako je dijete prijavljeno na vašoj poreznoj kartici, a supružnik vam je u protekloj godini ostvario veći dohodak, možete preraspodijeliti osobni odbitak za dijete i tako ostvariti povrat poreza.

Tko može računati na povrat poreza?

Povrat poreza možete ostvariti priznanjem zahtjeva za dodatno pravo, ali i u posebnom postupku koji automatski provodi Porezna uprava. Mogu ga očekivati zaposlene osobe i umirovljenici kojim tijekom godine nisu iskoristili sve odbitke i porezne olakšice.

Primjerice, na povrat poreza možete računati ako ste primali dohodak za honorarni rad (drugi dohodak), a niste bili zaposleni. Također, imate pravo na njega ako ste tijekom 2025. radili samo dio godine ili kod dva ili više poslodavaca s prekidima.

Osim toga, pravo na povrat poreza imaju mladi zaposlenici, za koje vrijedi posebna porezna olakšica te se obračunava prilikom utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak.

Tko će dobiti najveći povrat?

Zaposlenici mlađi od 30 godina mogu očekivati najveću korist jer imaju pravo na povrat ogromnog dijela plaćenog poreza. Onima koji su u 2025. bili mlađi od 25 godina država će vratiti cjelokupan uplaćeni porez na dohodak dok će zaposlenicima u dobi između 26 i 30 godina vratiti polovicu plaćenog poreza.

U skupinu mladih koji mogu očekivati 50 posto povrata poreza ulaze oni rođeni između 1995. i 1999. godine, uključujući te dvije godine, a povrat poreza od 100 posto dobit će svi rođeni od 2000. godine naovamo.

Lani je povrat poreza dobilo više od 200 tisuća mladih osoba, a ukupno im je isplaćeno 217,5 milijuna eura.

Kako možete sami izračunati povrat poreza?

Okvirni izračun povrata poreza možete napraviti pomoću informativnog kalkulatora Porezne uprave. Za izračun je potrebno odabrati 2025. kao godinu za koju se računa povrat te unijeti podatke o svojim primicima. Podaci poput isplaćenih bruto primitaka, uplaćenih doprinosa, godišnjeg osobnog odbitka te uplaćenog poreza i prireza dostupni su u sustavu e-Građani. Nakon prijave u sustav potrebno je ući u uslugu ePorezna i odabrati opciju Moj JOPPD, a zatim karticu Uvid u IP1/IP2.

Potom treba odabrati 2025. godinu i kliknuti na 'Prikaži', a nakon toga na 'Zbrojni pregled'. Podaci potrebni za unos u kalkulator nalaze se u posljednjem retku donje tablice o isplaćenim primicima.