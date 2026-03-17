Evo tko će ovog jutra i sutra ostati bez struje: Donosimo detaljan popis ulica i termina

Prema obavijesti HEP, tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana planirana su privremena isključenja električne energije na više lokacija u Splitu i okolici. Razlog su redovni radovi na mreži te zamjena mjernih uređaja i održavanje trafostanica.

Danas bez struje više splitskih kvartova i Šolta

Tijekom današnjeg dana bez električne energije ostat će nekoliko lokacija u Splitu i okolici, i to u jutarnjim i prijepodnevnim satima.

U Strožancu će bez struje biti ulica Gradac, gdje su planirani radovi na niskonaponskoj mreži (NN), u vremenu od 9 do 13 sati.

Na području Splita, također zbog radova na mreži, bez napajanja će biti:

Put Žnjana 1A, B, C, D i E

Velebitska ulica na brojevima 69, 71 i 73

Poljička cesta na brojevima 16 i 18

Za sve navedene lokacije u Splitu radovi su predviđeni od 8:30 do 12:30 sati.

Na otoku Šolti radovi će obuhvatiti šire područje, uključujući Nečujam, Gornje Selo, Stomorsku i Gornju Krušicu. Riječ je o radovima na dalekovodu (DV), a točno trajanje nije dodatno specificirano.

Sutra radovi u Splitu i Solinu

Sutra su planirana nova isključenja, također u jutarnjim satima.

U Splitu će bez struje biti dio Poljičke ceste, i to kućni brojevi od 2 do 14. Razlog je zamjena mjernih uređaja, a radovi će trajati od 8:30 do 12:30 sati.

U Solinu će se radovi odvijati na području više ulica: Sv. Nikole, Put Vukšića, Don Frane Bulića (brojevi 117–125 i 141–151) te Dudini (brojevi 6–34 i 21–57). Ondje su predviđeni radovi u trafostanici, a očekivano trajanje prekida je od 9 do 12 sati.

Građanima preporuka za prilagodbu

Iz HEP-a napominju da su svi radovi planirani te mole građane za razumijevanje i prilagodbu u navedenim terminima. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta ili tehničkih poteškoća, moguće su promjene u rasporedu radova.