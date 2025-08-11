Evo tko će biti sudac na utakmici Dinamo Cityja i Hajduka

Hajduk će u četvrtak u 20:45 gostovati u Albaniji kod Dinamo Cityja u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige. UEFA je za glavnog suca odredila Ukrajinca Denysa Shurmana, kojem će asistirati sunarodnjaci Viktor Nyzhnyk i Svitlana Grushko, dok će četvrti sudac biti Dmytro Kubriak.

Shurman, 38-godišnji arbitar, osam godina sudi u ukrajinskoj Premier ligi, a iza sebe ima devet europskih kvalifikacijskih susreta – sedam u Konferencijskoj ligi i dva u Europa ligi.

Prednost iz prve utakmice

Splićani na gostovanje dolaze s prednošću od 2:1 iz prvog dvoboja na Poljudu. Pogotke za Hajduk tada su postigli Bruno Durdov (48’) i Abdoulie “Bamba” Sanyang (63’), dok je jedini strijelac za albanski sastav bio Dejvi Bregu (37’).

Statistički, Hajduk je favorit u ovom ogledu. Vrijednost momčadi Dinamo Cityja prema Transfermarktu iznosi 6.8 milijuna eura, dok sam Marko Livaja vrijedi pet milijuna. Cijela splitska momčad procijenjena je na gotovo 38 milijuna eura.

Uspješan prolazak protiv albanskog predstavnika odveo bi Bijele u play-off Konferencijske lige, gdje bi ih čekao bolji iz dvomeča Silkeborga i Jagiellonije Białystok. Poljski predstavnik je u prvom susretu u Danskoj slavio 1:0 i u uzvratu pred domaćim navijačima traži potvrdu plasmana.