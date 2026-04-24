Evo što su carinici našli u 'pokvarenom' autu na granici

Na graničnom prijelazu Karasovići nesvakidašnji pokušaj krijumčarenja. Pregledom automobila u kvaru koji se nalazio na prikolici, carinici su pronašli gotovo 25 tisuća lijekova i drugih medicinskih proizvoda - tisuće tableta, stotine krema, deseci šampona, ampula i bočica s kapima, piše Net.hr.

"Nalazile su se uglavnom u prostoru rezervnog kotača, u prtljažnom prostoru skrivene s drugim stvarima i jedan manji dio se nalazio u putničkom dijelu tog automobila", rekao je Lukša Franquelli, pomoćnik predstojnika Graničnog carinskog ureda Karasovići.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Za volanom je bio Albanac, koji je negodovao prilikom kontrole, zapravo je rekao da ne može otvoriti pržljanik, ali kada je vidio da mora i da će carinik odraditi svoj posao onda je otvorio i nađena je roba koja je nađena", nadodao je.

Lijekovi nisu krivotvoreni

"To su lijekovi koji se kupuju u ljekarni za različite vrste bolesti kao što su dijabetes, psorijaza, problemi sa štitnjačom, liječenje akni itd. Lijekovi su iz Europske unije, odnosno iz Austrije putovali u Albaniju", rekao je Franquelli. Velika je količina i tableta protiv bolova, a krema ima čak i za sunčanje.

"Znam koliko je stroga naša legislativa i koliko je cijela industrija podložna svim kontrolama i mi sami kao ljekarnici, i svaka supstanca koja se nalazi na našim policama, to su izuzetne kontrole, tako da mi je sve nezamislivo. Očigledno da je tržište zanimljivo", rekla je magistrica farmacije Lidija Ranogajec. Albanac nije imao potrebne papire kojim bi dokazao zakonito stjecanje i podrijetlo robe.

"U zadnje vrijeme imamo pojavu mrežnih stanica gdje se prodaju lijekovi na recept što kod nas nije dozvoljeno i čini mi se da su ovakva kaznena dijela izvor takvih lijekova", pojasnila je Ana Soldo, predsjednica Ljekarničke komore. A oni mogu biti itekako opasni. Gdje je ova ilegalna ljekarna proizvedena, i jesu proizvodi ukradeni - treba se tek utvrditi kriminalističkim istraživanjem.

"Proizvodi su privremeno oduzeti i nalaze se na graničnom prijelazu Karasovići, a što će s njima biti ovisi o daljnjem postupku", zaključio je Franquelli. Krijumčar je zaradio kaznenu prijavu koja je podnesena nadležnom državnom odvjetništvu.