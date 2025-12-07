Evo što se ove godine najviše čitalo na Wikipediji

Wikipedia je ove godine zabilježila neočekivanog rekordera - tekst o Charlieju Kirku bio je najčitaniji na cijeloj enciklopediji. Wikipedia će 15. siječnja proslaviti 25. rođendan. Čini je oko 250.000 volontera koji pišu i uređuju članke. Njihov rad vodi se trima temeljnim pravilima: neutralnošću, korištenjem objavljenih i pouzdanih izvora te izbjegavanjem osobnih stavova i vlastitih interpretacija.

Članak o konzervativnom aktivistu Charlieju Kirku je tijekom 2025. zabilježio 45 milijuna pregleda, nakon što je Kirk 10. rujna ubijen tijekom debate na sveučilišnom kampusu. Iako je u SAD-u već bio dobro poznat kao suosnivač organizacije Turning Point USA, vijest o njegovoj smrti odjeknula je globalno.

Drugo mjesto zauzeo je, tradicionalno, popis istaknutih preminulih osoba u 2025., a zanimljivo je da je upravo popis za 2024. bio najčitaniji članak prošle godine. Treće mjesto na popisu najčitanijih članaka na Wikipediji pripalo je Edu Geinu, američkom serijskom ubojici čiji je život prikazan u trećoj sezoni Netflixove true crime antologije Monster. Na popisu se nalaze i američki predsjednik Donald Trump, kojem je ovo već osmo pojavljivanje na listi, te papa Lav XIV, prenosi tportal.

Filmovi i televizija i dalje dominiraju ukupnim poretkom, što se dijelom pripisuje 'second screen' efektu – kada gledatelji istodobno pretražuju informacije na mobitelu dok gledaju film ili emisiju. Filmovi The Sinners i Superman ušli su u ukupni top 10, dok je Netflixova serija Adolescence zauzela 17. mjesto.

Popularnost serije Severance s Apple TV-a gotovo se utrostručila od prve sezone 2022. do ovogodišnje druge. Wikimedia bilježi i da su iznimno traženi i sažeci radnje za filmove i serije.

Američka politika također je snažno prisutna: četvrtinu mjesta u top 20 zauzimaju političke teme, uključujući uspon Zohrana Mamdanija do mjesta gradonačelnika New Yorka, koji se našao odmah ispod Elona Muska. YouTuber MrBeast prvi je put ušao među 20 najčitanijih.

Najčitanije stranice na Wikipediji u 2025.

Charlie Kirk – 44,9 milijuna pregleda

Istaknute smrti u 2025. – 42,5 milijuna

Ed Gein – 31,2 milijuna

Donald Trump – 25,1 milijun

Papa Lav XIV. – 22,1 milijun

Elon Musk – 20,2 milijuna

Zohran Mamdani – 20,1 milijun

Film 'Sinners' (2025) – 18,2 milijuna

Ozzy Osbourne – 17,8 milijuna

Film 'Superman' (2025) – 17 milijuna

Papa Franjo– 15,3 milijuna

Serija 'Severance' – 13,9 milijuna

Sjedinjene Države – 13 milijuna

Film 'Thunderbolts' – 12,9 milijuna

Film 'Weapons' (2025) – 11,8 milijuna

JD Vance – 11,6 milijuna

Serija 'Adolescence' – 11,6 milijuna

MrBeast – 11,5 milijuna

Cristiano Ronaldo – 10,8 milijuna

Film 'The Fantastic Four: First Steps' – 10,8 milijuna