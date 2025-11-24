Evo što će se u Splitu obnoviti za nešto više od 30.000 eura: Posao je dobila splitska tvrtka

Grad Split odabrao je ekonomsku najpovoljniju ponudu u postupku jednostavne nabave za sanaciju gumene podloge na košarkaškom igralištu u sklopu SRC Visoka. Odluku je 14. studenog 2025. donio gradonačelnik Tomislav Šuta, a posao vrijedan 32.780,50 eura s PDV-om pripao je splitskoj tvrtki SIMBA d.o.o.

Tri ponude pristigle u roku

Postupak jednostavne nabave proveden je s procijenjenom vrijednošću od 27.000 eura bez PDV-a. Poziv za nabavu objavljen je na internetskim stranicama Grada Splita 22. rujna 2025. godine.

Do isteka roka za dostavu ponuda, 1. listopada 2025. do 10 sati, pristigle su tri ponude. Svoje prijave dostavili su JADRO d.d. iz Splita, STINA ŠIBENIK d.o.o. iz Šibenika te SIMBA d.o.o. iz Splita.

Stručno povjerenstvo naručitelja provelo je pregled i ocjenu pristiglih ponuda te ih sve ocijenilo valjanima. Nakon bodovanja ponuda, prvorangirana je bila ponuda SIMBA d.o.o., pa je prihvaćen prijedlog povjerenstva o odabiru tog ponuditelja.

Najpovoljnija cijena i rang lista

Ponuda SIMBA d.o.o. iznosila je 26.224,40 eura bez PDV-a, odnosno 32.780,50 eura s PDV-om, čime je zauzela prvo mjesto na rang listi. Drugo mjesto pripalo je JADRU d.d. s ponudom od 26.654,70 eura bez PDV-a (33.318,38 eura s PDV-om), dok je STINA ŠIBENIK d.o.o. bila treća s cijenom od 40.305,50 eura bez PDV-a (50.381,88 eura s PDV-om).

Grad Split i odabrani ponuditelj sklopit će ugovor nakon objave zaključka na internetskim stranicama naručitelja