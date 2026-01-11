Evo slika sa sinoćnjeg Thompsonovog koncerta

Na profilu Marka Perkovića Thompsona objavljene su fotografije s njegova koncerta održanog u Poreču.

„Poreč ❤️ 10. 1. 2026.“, stoji u opisu objave na društvenim mrežama.

Thompsonov tim objavio je i fotografije velikog transparenta koji su posjetitelji istaknuli tijekom koncerta, a na kojem piše: „Istra je ustala iz sjene. Pulska Arena te čeka“. Podsjetimo, pjevaču je u više navrata odbijen zahtjev za nastup u pulskoj Areni.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Marko Perković Thompson (@thompson_hr)

Uoči koncerta istarska policija uputila je apel posjetiteljima da poštuju upute i pravila organizatora te upozorenja i naredbe policijskih službenika kako bi javno okupljanje proteklo u redu.

Policija je naglasila da je u dvoranu zabranjeno unositi pirotehnička sredstva, oružje i druge predmete koji mogu ugroziti sigurnost posjetitelja. Također je zabranjeno paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, a posjetitelji su pozvani da se suzdrže od njihove uporabe, s obzirom na to da je riječ o zatvorenom prostoru u kojem će boraviti veći broj građana.