Evo koliko pregleda na YouTubeu ima "Ako ne znaš šta je bilo"

Pjesma „Ako ne znaš šta je bilo“ u izvedbi Marko Perković Thompson bilježi snažan rast popularnosti na YouTubeu te se sve više približava samom vrhu najgledanijih spotova na njegovu službenom kanalu. Prema aktualnim podacima, videospot je premašio 23 milijuna pregleda, a interes publike i dalje ne jenjava.

Riječ je o singlu s albuma Hodočasnik, objavljenog u lipnju 2025. godine. Tekst pjesme potpisuje Nenad Ninčević, dok je autor glazbe sam Thompson.

Dodatnu vidljivost pjesma je dobila tijekom Svjetskog prvenstva u rukometu, gdje se počela koristiti kao svojevrsna neslužbena himna hrvatske reprezentacije. Posljednjih dana čuje se i na događanjima povezanim s rukometašima, uključujući i doček reprezentacije, čime je dodatno učvrstila status jednog od najupečatljivijih glazbenih simbola tog sportskog uspjeha.