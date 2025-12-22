Evo kolike su šanse Hajduku da bude prvak

Dinamo je jesenski dio SuperSport HNL-a zaključio na vrhu ljestvice s 38 osvojenih bodova nakon 18 kola, jednim više od najbližeg pratitelja Hajduka. Plavi su lidersku poziciju učvrstili subotnjom pobjedom 2:0 protiv Lokomotive, pa ih ni današnji trijumf Bijelih nad Vukovarom (2:1) nije mogao skinuti s prvog mjesta.

Nakon kompletiranog kola, ažurirane projekcije objavila je statistička platforma "FootballMeetsData". Prema njihovim izračunima, Dinamo je izraziti favorit za naslov prvaka s čak 76 % izgleda za titulu, prenose SN. Hajduku se predviđa 23 % šanse, dok je ostatku lige zajedno ostavljen tek simboličan 1 %.

U odnosu na prethodno kolo, Dinamove su se šanse dodatno povećale za 0,9 posto, dok su Hajdukove, unatoč pobjedi, pale za 0,6 posto. Nakon "zimskog sna" Hajduk 24. siječnja dočekuje Istru na Poljudu, a Dinamo na Maksimiru prvo igra Europsku ligu protiv FCSB-a 22. siječnja, a zatim idu na gostovanje u Osijek.