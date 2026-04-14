Evo kolike kazne moraju platiti Hajduk i Dinamo

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o kaznama za klubove nakon odigranog 28. kola SHNL-a. Ukupno su sankcionirana četiri kluba, a kazne su izrečene zbog prekršaja povezanih s uporabom pirotehnike te rasizmom i drugim oblicima diskriminacije.

Najveću pojedinačnu kaznu dobio je Dinamo nakon utakmice protiv Osijeka odigrane 4. travnja 2026. godine. Klub je kažnjen s 6800 eura zbog korištenja pirotehničkih sredstava, sukladno članku 66. Disciplinskog pravilnika.

Na susretu Istre 1961 i Hajduka, odigranom 7. travnja, kažnjena su oba kluba. Istra 1961 mora platiti 1500 eura zbog pirotehnike, dok je Hajduk sankcioniran s ukupno 7000 eura. Od toga se 2000 eura odnosi na korištenje pirotehnike, a 5000 eura na prekršaj iz članka 87., koji se odnosi na rasizam i druge oblike diskriminacije.

Kazna za diskriminaciju izrečena je i Varaždinu nakon utakmice protiv Gorice 3. travnja. Varaždin će zbog tog prekršaja morati platiti 4000 eura.

Kažnjenim klubovima dostavljena su detaljna obrazloženja, a pregled sankcija objavljen je sukladno praksi UEFA-e, prema kategorijama prekršaja.