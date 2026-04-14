Može li Hrvatska uvesti "plutajući PDV"?

S obzirom na to da Hrvatska razmatra izmjene Zakona o PDV-u koje bi omogućile privremeno smanjenje stope PDV-a na naftne derivate, odnosno "plutajući PDV", u slučaju daljnje eskalacije sukoba na Bliskom istoku i rasta cijena energije, N1 je uputio pitanje Europskoj komisiji može li pojasniti u kojoj mjeri trenutačni regulatorni okvir EU-a (Direktiva o PDV-u) dopušta takvu fleksibilnost državama članicama, te postoje li postoje li dodatni uvjeti ili ograničenja za takve krizne mjere, uključujući njihovo trajanje i mogućnost provedbe putem vladinih uredbi.

Odgovor Europske komisije

U odgovoru Europske komisije, pišu kako je EK u kontaktu s državama članicama na koje se ovo pitanje odnosi, uključujući Hrvatsku: "Iako u potpunosti razumijemo i suosjećamo s potrebom da se građanima pomogne u ovim teškim vremenima, važno je napomenuti da Direktiva EU-a o PDV-u ne predviđa mogućnost primjene snižene stope PDV-a na isporuke fosilnih goriva. Međutim, državama članicama omogućeno je smanjenje trošarina na gorivo. Države članice ne trebaju odobrenje Komisije za smanjenje trošarina na gorivo, već su dužne o tome obavijestiti Komisiju, stoji u odgovoru.

Za komentar je N1 upitao Ministarstvo financija Republike Hrvatske, tražeći da nam temeljem ovog odgovora kažu može li Hrvatska uvesti plutajuću stopu PDV-a i je li to u skladu s EU pravnim okvirom.

Odgovor Ministarstva financija

Odgovorili su sljedeće: "Republika Hrvatska može uvesti tzv. "plutajuću" stopu PDV-a, budući da je riječ o pitanju načina regulacije poreznih stopa, a ne o njihovoj vrsti ili visini. Naime, u okviru pravne stečevine EU, predmet usklađivanja nisu mehanizmi donošenja ili izmjene stopa (npr. zakon ili uredba), već same stope PDV-a i njihovi dopušteni rasponi. Drugim riječima, pravo EU propisuje koje su stope dopuštene i u kojim granicama, ali ne uređuje institucionalni model njihove prilagodbe na nacionalnoj razini."

"U tom smislu, "plutajući PDV" predstavljao bi instrument kojim se omogućuje fleksibilnija prilagodba stopa putem uredbe Vlade, umjesto izmjena zakona, i to isključivo u iznimnim okolnostima i na ograničeno vrijeme, uz poštovanje općih pravnih načela, uključujući zaštitu potrošača i pravnu sigurnost. Važno je naglasiti da bi se, prema aktualnom prijedlogu u javnom savjetovanju, ovaj mehanizam odnosio isključivo na oporezivanje energenata.

S druge strane, pravna stečevina EU jasno propisuje minimalne standarde u pogledu visine stopa PDV-a. Tako je, primjerice, minimalna standardna stopa 15 %, dok su odstupanja ispod propisanih pragova dopuštena samo u iznimno predviđenim slučajevima. Svako neopravdano odstupanje od tih pravila može dovesti do povrede prava EU", stoji u odgovoru Ministarstva financija.