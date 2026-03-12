Evo kolike kazne moraju platiti Hajduk i Dinamo nakon derbija na Poljudu

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige Alan Klakočer donio je odluke o kaznama za utakmice 25. kola prvenstva, među kojima je i derbi Hajduka i Dinama odigran 8. ožujka na Poljudu.

Oba kluba kažnjena su zbog pirotehnike i rasističkih ili diskriminatornih ispada na tribinama, a ukupni iznos kazni za svaki klub iznosi po 35 tisuća eura.

Hajduk

Hajduk je kažnjen zbog upotrebe pirotehnike prema članku 66. stavku 1. Disciplinskog pravilnika novčanom kaznom od 25.000 eura.

Zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije, prema članku 87. Disciplinskog pravilnika, izrečena je dodatna kazna od 10.000 eura.

Na temelju članka 38. Disciplinskog pravilnika Hajduku je izrečena ukupna novčana kazna od 35.000 eura.

Dinamo

Dinamo je zbog pirotehnike kažnjen prema članku 66. stavku 2. Disciplinskog pravilnika s 28.000 eura.

Zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije, prema članku 87., zagrebački klub kažnjen je s dodatnih 7.000 eura. Na temelju članka 38. Disciplinskog pravilnika ukupna kazna za Dinamo iznosi također 35.000 eura.