Evo koje sve utakmice možete pratiti za Božić

Pred nama je mnogima najomiljeniji katolički blagdan – Božić. U četvrtak slavilo Isusovo rođenje, a mnogi sportaši širom svijeta neće previše uživati u toplini svog doma.

Brojne sportske utakmice igraju se na sam Božić, a ima i nekoliko zanimljivih susreta 26. prosinca, također na blagdan svetog Stjepana.

U četvrtak od 18 sati po hrvatskom vremenu New York Knicksi dočekuju Cavalierse u NBA božićnom spektaklu.

Oni koji vole NFL mogu gledati dvoboj Commandersa i Cowboysa od 19:00. No tu nije kraj ni NBA ligi. Od 20:30 Thunder protiv Spursa, a večer će zaključiti Warriorsi i Mavericksi od 23 sata, piše gol.hr.

26. prosinac

Za nogomet će 26. prosinac biti daleko bogatiji. Očekuje nas i zanimljiv susret na Afričkom kupu nacija. Od 16:00 igraju Egipat i Južna Afrika, sudionici Svjetskog prvenstva.

Od 21:00 igraju Manchester United i Newcastle, a oni koji vole futsal mogu ispratiti utakmicu Rijeke i Dinama od 18 sati, a u kasnijem terminu i susret Squarea s Novim Vremenom.

No tu će biti i rukometnih zbivanja. Najjača lige svijeta, njemačka Bundesliga ima program od nekoliko susreta. Hrvatima će najzanimljiviji biti sudar Kiela i Erlangena u kojem će nastupiti i legendarni Hrvat Domagoj Duvnjak od 17:30.