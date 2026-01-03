Evo koje sve rekorde 'ganja' Joško Gvardiol

Domagoj Vida, 36-godišnji nogometaš grčkog AEK-a i legenda hrvatske nogometne reprezentacije, u ovom trenutku najefikasniji je hrvatski obrambeni igrač od uspostave samostalnosti. U obzir uzimamo nogometaše koji kroz cijelu karijeru nastupali samo na pozicijama u obrani, dakle na desnom i lijevom beku, te kao središnji braniči, pa tako u konkurenciju ne uvrštavamo krilne igrače Srnu, Pranjića, Babića, Jarnija..., niti defenzivne veziste Soldu, Tudora, Bišćana...

Kriterij kojim smo se vodili su službeni pogoci postignuti u prvoligaškoj konkurenciji na seniorskoj razini. Dakle, Domagoj Vida ovako je rasporedio svojih 57 pogodaka u karijeri: za Osijek 6, za Bayer Leverkusen 0, za Dinamo Zagreb 8, za Dinamo Kijev 13, za Bešiktaš 16, za AEK 10 i za hrvatsku reprezentaciju 4. Napomenimo da tu Vidinom nizu još nije kraj, budući da u dresu grčkoga kluba još ne pokazuje naznake posustajanja, zasićenja i zamora.

No, zašto baš sada podatak o Vidinim golovima? Zato što njime želimo još više naglasiti klasu i vrijednost jedne hrvatske legende u nastanku, 23-godišnjeg braniča Manchester Cityja Joška Gvardiola. Naime, Gvardiol je već sad, na pragu 24. godine (rođendan mu je 23. siječnja) drugi najbolji hrvatski strijelac među obrambenim igračima s 26 pogodaka u seniorskoj karijeri: četiri za Dinamo, pet za RB Leipzig, 13 za Manchester City i četiri za hrvatsku reprezentaciju, piše Večernji.

Tim je učinkom Gvardiol primjerice već dostigao, odnosno izjednačio karijerni učinak još jednog legendarnog hrvatskog nogometaša, sad već 36-godišnjeg Dejana Lovrena, igrača solunskog PAOK-a, čiji je golgeterski učinak za sada 26 pogodaka. Lovren je zabijao za Dinamo (4), Lyon (4), Southampton (2), Liverpool (8), Zenit (3) i za Hrvatsku (5), dok se niti jednom nije upisao u strijelce kao igrač zaprešićkog Intera i spomenutog PAOK-a. Negdje se može naći podatak kako je Lovren bio strijelac za Inter u prvenstvenoj utakmici s Osijekom (1:2) u svibnju 2008. godine, no službeni HNS kao strijelca za Zaprešićane u toj utakmici vodi Iliju Sivonjića.

Iz svega navedenog nazire se kako će Joško Gvardiol u nadolazećem razdoblju, moguće već u 2026. godini, postati najbolji obrambeni strijelac vatrenih. Trenutačno je na četiri pogotka u 46 nastupa, jednako koliko i Ćorluka (103) i Vida (105), zatim Dario Šimić je u sto nastupa postigao tri pogotka, kao i Josip Šimunić (105) i Bilić (44 nastupa). Rekorder je spomenuti Dejan Lovren s pet pogodaka u 78 nastupa.

Joško Gvardiol nezadrživo se uspinje i u redoslijedu Hrvata po broju nastupa u najjačoj europskoj nogometnoj ligi, engleskom Premiershipu. Samo jedan hrvatski nogometaš u njoj ima preko 200 nastupa, Mateo Kovačić (204) – koji je igrao za tri kluba, šestorica su dosegnula ili nadmašila stotku - Lovren 162, Kranjčar 154, Modrić 127, Ćorluka 119, Jelavić 114 i Štimac 100 – a već sljedeći u redoslijedu je Gvardiol s već 80 nastupa za Manchester City u prvenstvu. Već do kraja sezone i Joško bi se mogao naći u odabranom društvu kluba sto, što bi za igrača u toj dobi bio senzacionalan doseg. Iza njega su po broju nastupa proslavljeni reprezentativci, Klasnić sa 78 i Slaven Bilić sa 76 nastupa.

Pa kad smo već otvorili temu o Jošku–golgeteru, nije naodmet spomenuti kako mladi Zagrepčanin strelovito napreduje i u poretku naših najboljih strijelaca na Otoku. U toj kategoriji nedodirljivi rekorder je Nikica Jelavić s 30 pogodaka, do njega je Bokšić s 22, zatim Klasnić i Kranjčar imaju po 20, pa Luka Modrić s 13, a peto mjesto dijele Gvardiol i Kovačić s po 11 pogodaka. To u prijevodu znači kako je Joško Gvardiol već sada u Engleskoj zabio više golova od legendarnog Šukera (10), zatim Stanića (7) i Eduarda da Silve (6), a Gvardiolovi suigrači u vatrenima, Perišić i Kramarić, zajedno su u engleskim klubovima Tottenhamu i Leicester Cityju postigla samo tri premierligaška pogotka. Inače, kada su Dinamovi obrambeni igrači u pitanju, dvojica njih ostat će nedostižni strijelci u dresu maksimirskog kluba: naime, Srećko Bogdan postigao je čak 42, a Goce Sedloski 36 pogodaka.