Evo kako zadržat toplinu u svom domu dok Hrvatsku 'tresu' debeli minusi

Usred vala polarne hladnoće, mnogi se suočavaju s neugodnom istinom: unatoč tome što je grijanje pojačano do maksimuma, a računi rastu, dom im je i dalje neugodno hladan. Osjećaj ledene struje zraka koja se provlači prostorijom dok sjedite na kauču, umotani u deku, frustrirajuće je iskustvo koje nije samo neugodno, već može negativno utjecati i na zdravlje, pogoršavajući stanja poput astme i artritisa.

Problem nije nužno u snazi vašeg sustava grijanja, već u činjenici da dragocjena toplina pronalazi bezbroj načina da pobjegne van. Čak i novije, moderne kuće mogu izgubiti toplinu iznenađujuće brzo, spuštajući se na neugodne, pa čak i nesigurne temperature u roku od jednog dana ako grijanje prestane raditi. Srećom, postoji niz provjerenih strategija i jednostavnih trikova kojima možete "zakrpati" rupe u toplinskoj izolaciji svog doma i pretvoriti ga u ugodnu oazu.

Glavni krivci za gubitak topline najčešće su prozori. Čak i ako imate pristojno ostakljenje, s vremenom brtve propadaju, a oko okvira se stvaraju sitne pukotine kroz koje hladan zrak neumoljivo ulazi. Stariji prozori s jednim staklom pružaju minimalnu izolaciju u usporedbi s modernim dvostrukim ili trostrukim opcijama.

Najučinkovitije i najjednostavnije rješenje su teške, termalne zavjese ili zavjese za zamračivanje koje djeluju kao fizička barijera. Strategija je jednostavna: držite ih otvorene tijekom dana kako biste maksimalno iskoristili toplinu sunčevih zraka, a čim padne mrak, navucite ih kako biste zarobili toplinu unutar prostorije. Time stvarate dodatni izolacijski sloj koji sprječava da topli zrak dođe u kontakt s hladnom staklenom površinom i ohladi se.

Ako vam proračun ne dopušta kupnju novih zavjesa ili prozora, postoje i izuzetno povoljna "uradi sam" rješenja. Jedan od najhvaljenijih trikova je korištenje kompleta za izolaciju prozora s plastičnom folijom. Ovi se kompleti sastoje od prozirne folije koju ljepljivom trakom pričvrstite na unutarnji okvir prozora, a zatim je sušilom za kosu zategnete kako biste stvorili nepropusni zračni jastuk između folije i stakla. To je jeftin, ali iznenađujuće učinkovit način zaustavljanja propuha.

Također, provjerite postoje li pukotine oko samih okvira prozora i popunite ih silikonskim brtvilom ili kitom. Za brtvljenje pomičnih dijelova prozora možete koristiti samoljepljive brtvene trake od pjene ili gume, što je investicija od svega nekoliko eura koja može donijeti osjetnu razliku u udobnosti.

Nakon što ste riješili prozore, vrijeme je da obratite pažnju na vrata i ostale otvore. Hladan zrak se često provlači ispod ulaznih ili balkonskih vrata, potkopavajući sav trud vaših radijatora. Ovdje pomažu takozvane "zmije za vrata", odnosno duguljasti jastuci punjeni tkaninom koje postavite uz dno vrata. Možete ih kupiti, ali i vrlo lako napraviti sami od starih čarapa, zarolane deke ili ručnika.

Ako imate kamin koji ne koristite, budite svjesni da kroz dimnjak možete gubiti ogromnu količinu topline. Provjerite zatvara li se zaklopka (damper) ispravno. Ako ne, razmislite o nabavi posebnog "balona za dimnjak" koji se umetne i napuše kako bi stvorio hermetički čep. Samo ne zaboravite ukloniti ga prije nego što odlučite zapaliti vatru.

Često se događa da su radijatori mlaki ili vrući samo na nekim dijelovima, čak i kad sustav radi punom parom. Najčešći uzrok su zračni džepovi, a rješenje je jednostavno: odzračivanje. Taj postupak biste trebali raditi barem jednom godišnje kako bi radijatori radili učinkovito. Ako su i nakon odzračivanja hladni na dodir pri dnu, to može biti znak nakupljenog mulja i hrđe, što smanjuje njihovu učinkovitost i zahtijeva temeljitije ispiranje sustava.

Još jedan genijalan, a jeftin trik je postavljanje reflektirajuće folije na zid iza radijatora, posebno onih koji se nalaze na vanjskim zidovima. Umjesto da dopustite da dragocjena toplina bježi kroz zid, folija je odbija natrag u prostoriju. Možete kupiti namjensku foliju ili čak iskoristiti običnu aluminijsku foliju za kućanstvo pričvršćenu na komad kartona.

Novinarka Sarah Warwick, koja je sa svojom peteročlanom obitelji provela više od 18 mjeseci bez centralnog grijanja u staroj kući sa slabom izolacijom, otkrila je moć slojevitog odijevanja. Umjesto jednog debelog džempera, odjenite nekoliko tanjih slojeva. Zrak zarobljen između slojeva djeluje kao izvrstan izolator. Debele čarape ili čak dva para čine čuda za opći osjećaj topline, kao i nošenje kućnih papuča.

Ako u svom domu imate izložene drvene podove ili laminate, znajte da oni mogu biti značajan izvor hladnoće. Debeli, čupavi tepih ne samo da će prostor učiniti ugodnijim i toplijim na dodir, već će dodati i prijeko potreban sloj izolacije. U proljeće ga jednostavno možete zarolati i pospremiti. Jednako tako, izolacija cijevi tople vode pjenastim oblogama, pogotovo u hladnim podrumima ili tavanima, može pomoći da voda ostane toplija duže vrijeme, čime se povećava učinkovitost vašeg bojlera.

U ekstremnim situacijama, poput dugotrajnog nestanka struje ili kvara sustava grijanja, ključno je usredotočiti se na grijanje ljudi, a ne cijele kuće. Odaberite jednu, po mogućnosti manju sobu, u kojoj će boraviti cijela obitelj. Budući da se toplina diže, sobe na višim katovima bit će toplije. Zatvorite vrata i blokirajte propuh ispod njih. U takvoj situaciji, termofor postaje najbolji prijatelj. Napunjen vrućom vodom, pruža sate i sate ugodne topline u krevetu ili dok sjedite. Također, ne podcjenjujte moć toplih napitaka i obroka. Šalica čaja, vruća juha ili varivo doslovno vas griju iznutra.

I na kraju, najgora stvar koju možete učiniti jest sklupčati se i ostati nepomični. Kretanje potiče cirkulaciju i podiže tjelesnu temperaturu. Čak i kratka, brza šetnja po kvartu ili obavljanje kućanskih poslova poput usisavanja može vas zagrijati učinkovitije od sjedenja uz grijalicu. Primjenom ovih, često zanemarenih savjeta, možete značajno poboljšati udobnost svog doma, ali i smanjiti troškove, čineći zimu podnošljivijom i ugodnijom, piše Večernji.