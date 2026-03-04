Evo kako uštedjeti gorivo u vožnji

Riješite se nepotrebnih balasta, odnosno stvari u automobilu koje povećavaju masu. Dodatnih 100 kilograma u vozilu povećava potrošnju za 0.3 litre.

Globalna nezivjesnost, rat SAD-a i Izraela protiv Irana dovest će do rasta cijena nafte, a posljedično i goriva. Njemačka organizacija Tüv Süd, koja se bavi certificiranjem i inspekcijama, dala je nekoliko zanimljivih savjeta o štedljivoj vožnji. Neke znate, a neke možda i ne, piše Revija HAK.

Kako biste uštedjeli gorivo prebacite u višu brzinu pri 2000 o/min. Također, mnogi vozači imaju potrebu ostati u nižoj brzini, ali već pri 50 km/h možete biti u četvrtoj brzini, a ovisno prijenosnim omjerima u mjenjaču te vrsti motora (turbodizelski, turbobenzinski…) možda čak i u petoj. Potrošnja goriva pada za čak pedeset posto ako ste u četvrtoj brzini, a ne u drugoj pri navedenoj brzini. Novi automatski mjenjači optimiziraju stupanj prijenosa, ali s ručnim mjenjačima vi ćete morati izabrati.

Riješite se nepotrebnih balasta

Kad ugledate crveno svjetlo na semaforu, maknite nogu s gasa i lagano se približavajte semaforu. Nemojte do posljednjeg trenutka stiskati papučicu gasa i potom snažno kočiti.

Na autocesti nemojte voziti brže od 130 km/h. Nerijetko je zbog prirode prometa, konstantnih kočenja i ubrzanja, vremenski dobitak minimalan, a potrošnja goriva raste.

Riješite se nepotrebnih balasta, odnosno stvari u automobilu koje povećavaju masu. Dodatnih 100 kilograma u vozilu povećava potrošnju za 0.3 litre. Isto vrijedi i za dodatke poput krovnih kutija i nosača za bicikle, koji narušavaju aerodinamiku automobila te povećavaju potrošnju goriva.

Na kraju, 0.2 bara preslabo napuhane gume povećavaju potrošnju goriva i za deset posto.