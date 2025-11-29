Evo kako se Mikulić branio na ispitivanju u USKOK-u

Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, kao i njegov kum Dragan Krasić, ostaju u istražnom zatvoru.

Dvojica vlasnika kamenoloma sve su priznala, pa su još sinoć pušteni da se brane sa slobode. Istodobno je USKOK objavio i detalje akcije. Za što se tereti osumnjičenu četvorku, otkrivamo što su Mikulić i ostali rekli na ispitivanju.

Bez riječi - Andrija Mikulić i njegov kum Dragan Krasić stigli su na sud. Da je uzeo mito koje je onda dijelio s kumom, Mikulić nije htio priznati niti na ispitivanju sinoć u USKOK-u.

Kako se doznaje, iznosio je obranu. Govorio da je radio sve po zakonu i da se kroz svoj rad zamjerio mnogima. Priznao je i da je dobio meso, ali objasnio je to kao poklon jer je strastveni lovac baš kao i vlasnici kamenoloma, javlja RTL.

Odobren istražni zatvor

USKOK mu nije povjerovao, pa je za njega zatražio istražni zatvor - što je sud i odobrio. Mikulićev odvjetnik Ivan Stanić nakon ročišta kazao je "Obrana je drukčijeg stava, obrana je stava da tu nije bilo prostora za određivanje istražnog zatvora iz ove istražno zatvorske osnove, no međutim što je tu je - idemo dalje"

Težak udarac Mikuliću sinoć su zadala i dvojica vlasnika kamenoloma Goran Večković i Josip Vugrinec koji su u obrani sve priznali i do posljednjeg detalja ispričali uskokovom tužitelju kako su mu i gdje davali novac i mesne prerađevine, uglavnom divljač.

Drugi Mikulićev odvjetnik Nikola Mandić to je ovako protumačio "Vidjeli smo kroz praksu ovih dosadašnjih godina da ta sloboda u ovoj svojoj fazi ima svoju neku cijenu i da neka trgovina očito postoji, ali mi smo čvrsto kod svojih stavova i onog što je gospodin Mikulić iznosio u svojoj obrani"

Mikulićev kum Dragan Krasić obranu nije iznosio, poručio je sinoć samo kako se ne osjeća krivim za sve što mu se stavlja na teret.

Kriminalna hobotnica

U više od godinu dana prisluškivanja USKOK je posložio cijelu kriminalnu hobotnicu. Po njoj, Mikulić je od Gorana Večkovića primio 120 tiuća eura mita u više navrata i veće količine svježeg mesa. Sve je dijelio s kumom Draganom Krasićem, a na Krasićevo traženje stizala je i drvna građa i razni građevinski materijal. Zauzvrat je inspekcija donosila odluke sukladno Večkovićevim potrebama.

Mikulić i Krasić 70 tisuća eura u novcu kao i svježe meso i suhomesnate proizvode dobili su i od Ivice Vugrinca koji je sve to jučer detaljno ispričao, a kao protuuslugu Krasić je davao upute za pripremu dokumentacije kako bi iz kamenoloma mogli povćati eksploataciju sirovina.

Bez obzira na teške optužbe, Mikulić - uvjeravaju odvjetnici - nije uznemiren. "Mikulić se dobro drži, postojano, svjestan je situacije u kojoj se nalazi i odlučan je u nastojanjima i obrani", na kraju je poručio Stanić.

Opasnost od ponavljanja djela Mikulić više nema, jer ga je premijer smijenio na dan uhićenja. Ali istražni zatvor USKOK je zatražio zbog opasnosti od utjecaja na 22 svjedoka. Koliko su mesa Mikulić i Krasić dobili - tek se treba utvrditi.

"To je ono što ćemo utvrđivati tijekom istrage, ali pored mesa kao što možete vidjeti u priopćenju govori se i o značajnim iznosima mita, dodao je Uskokov tužitelj Vedran Libl.

Kako su na sud dovedeni, bez riječi - tako su na isti način i odvedeni. Samo što su došli s policijskim, a otišli s pravosudnim kombijem. Jer, narednih mjesec dana adresa Mikuliću i kumu bit će - Remetinec.