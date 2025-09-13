Evo kako je udovica Charlieja Kirka njihovoj kćeri objasnila tatinu smrt

Udovica Charlieja Kirka, Erika, održala je emotivan govor u kojem je zahvalila hitnim službama na pokušaju spašavanja života njezina supruga, koji je poginuo u pucnjavi na sveučilišnom kampusu u Utahu. U svom obraćanju javnosti Erika je objasnila kako je njihovoj djeci, jednogodišnjem sinu i trogodišnjoj kćeri, objasnila iznenadnu smrt oca, prenosi Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Kad sam sinoć došla kući, Gigi, naša kći, jednostavno mi je potrčala u naručje i razgovarala sam s njom, a ona je rekla: 'Mama, nedostaješ mi', a ja sam rekla: 'I ti meni nedostaješ, dušo', a ona je rekla: 'Gdje je tata?'", prepričala je Erika.

"Što kažete trogodišnjakinji? Rekla sam: 'Dušo, tata te jako voli. Ne brini. On je na poslovnom putu s Isusom'", dodala je.

"Nemate pojma što ste upravo oslobodili diljem SAD-a i svijeta"

Erika Kirk (36) i djeca navodno su bili u publici u trenutku pucnjave. U svom govoru zahvalila se predsjedniku Donaldu Trumpu i JD Vanceu, kao i hitnim službama te osoblju.

"Gospodine predsjedniče, moj suprug vas je volio. I znao je da i vi volite njega", rekla je kroz suze. "Ali najviše od svega, Charlie je volio svoju djecu. I volio je mene. Svim srcem. I pobrinuo se da to znam svaki dan."

Obraćajući se onima koje je nazvala "zločincima", Kirk je poručila: "Nemate pojma kakvu ste vatru zapalili u ovoj supruzi, vapaji ove udovice odjekivat će svijetom poput bojnog pokliča. Svi bi trebali znati ovo: Ako ste mislili da je misija mog supruga bila moćna prije, nemate pojma, nemate pojma što ste upravo oslobodili diljem ove zemlje i svijeta."

Tko je Erika Kirk?

Erika Kirk, rođena Frantzve, udovica je Charlieja Kirka, pobjednica izbora za Miss Arizone 2012. i bivša glumica. Na svojoj službenoj stranici opisuje se kao "društvena poduzetnica i žena duboke vjere čiji je život oblikovan njezinim globalnim iskustvima i nepokolebljivom predanošću svrsi".

Osim što vodi vlastiti podcast i modnu liniju PROCLAIM, inspiriranu vjerom, Erika uvijek ističe da su joj obitelj i brak na prvom mjestu. "Iznad svega, Erika cijeni svoju ulogu supruge Charlieja Kirka i majke njihova dragocjenog sina i kćeri", stoji u njezinoj biografiji.

Erika je u objavi na Instagramu 2023. otkrila detalje njihova prvog spoja. "Prije pet godina na današnji dan sjedili smo u Bills Burgersu u New Yorku duboko u razgovoru i prepirci o teologiji, filozofiji i politici, a na kraju si zastao, pogledao me i rekao: 'Izlazit ću s tobom'... Izlaziti s namjerom braka puno je drugačije od izlaženja 'da vidimo kamo to vodi'. Neka Bog napiše vašu ljubavnu priču", napisala je tada. Par se zaručio 2020., a vjenčali su se godinu dana kasnije.