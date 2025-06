Evo kad bi mogla pasti nova velika objava s Poljuda! Garcia stiže čim Hajduk riješi još samo jednu stvar

Nije bilo "praznog hoda" na Poljudu. Već jutro nakon posljednjeg kola na Šubićevcu poput bombe je odjeknula vijest kako je Gonzalo Garcia najbliži preuzimanju klupe Hajduka. Od tada do dana današnjeg traje sabiranje informacija, novosti. Sve one uglavnom od začetka te priče idu u istom smjeru, onom koji Urugvajca dovodi na Poljud. On je s Hajdukom dogovorio sve, ali krucijalna prepreka se ukazala u vidu ugovora s Istrom. Puljani ne žele tek tako pustiti svog čudotvorca, ostanak u SHNL-u oni su zamišljali samo na Drosini, ne na drugim lokacijama. Ipak, zov Hajduka je snažan, prejak. Izgledno je da će Garcia postati novi trener Hajduka, a to će se dogoditi kada s Poljuda Istri uplate dogovorenu odštetu, pišu Sportske novosti.

Posljednje informacije govore da se radi o cca. 430.000 eura, ali u cijelom raspletu iznos je manje važan. Ključno jest da na Poljudu žele Urugvajca i učinit će sve što treba kako bi on što prije službeno preuzeo svoju novu momčad. Do tog se trenutka sitno broji, pitanje je dana kada će se dogoditi. Najnoviji "F5" informacija govori da će se ta famozna uplata dogoditi kroz dan ili dva. Dakle, samo što nije.

Hajdučki je puk nestrpljiv, želi što prije vidjeti službenost priče jer su vjerojatno prisutni flashbackovi od prijašnjih godina kada su mnoga imena bila na korak do Poljuda pa bi se nešto u posljednji trenutak izjalovilo. Ljetos je u takvoj situaciji, recimo, bio Ivan Jurić, priča je bila formalnost, ali je on na kraju odustao pa je Nikola Kalinić nagovorio na dolazak Gennara Gattusa.

Garcijin stadij je ipak čist, jasan. On će na Poljud stići onog trena kada Istrin račun bude teži za spomenuti iznos. A to će se dogoditi vrlo brzo, kroz 48 sati. Toliko bi još trebalo pričekati da se i na ovu priču stavi točka. Posljednjih se dana ona prezentirala poput sage, ali dogovor Garcije i Hajduka nije se tako lako mogao izjaloviti. Logična je želja Puljana da u ovom poslu prođu što bolje, kada već gube trenera.

Hajdučki mozaik tako se krenuo izrađivati od glave, barem kada je teren u pitanju. Jer, ne može se graditi momčad bez trenera, on svime upravlja, slaže rasporede i taktiku na prostranoj zelenoj površini između dva gola. Zapravo, špekulacije o novom treneru krenule su još od trenutka u kojem je Gennaro Gattuso objavio odlazak na kraju sezone.

Spominjale su se, također, nove garniture vodećih ljudi na Poljudu, ali ta je tema sada pala u pozadinu. Isturena su imena trenera. Garcia je od početka bio meta, u priči zajedno s Carevićem i Tomićem. Tada se Urugvajac prezentirao na način "spominje se i Garcia". Uspio je eto, od toga doći u stadij gotove priče, iako u nogometu i prijelaznom roku ništa nema prefiks gotovog dok se dogovor ne postavi na papir. Tome će tako biti vrlo brzo, a vjerojatno će uslijediti i Garcijino prvo obraćanje javnosti. Prvo u Hajdukovoj opremi.

Bit će to dani veselja za hajdučki puk. Neće Urugvajac gubiti vrijeme, a vjerojatno se i sam pripremio. Neće "pasti s Marsa", nego odmah zasukati rukave i krenuti u formiranje nove momčadi. A posla po tom pitanju ima preko glave, takav je dojam. Neki su već otišli, a neki će to tek napraviti. Ima i Urugvajac već formirane želje i koraci u smjeru njihovog ispunjenja već su dobrano poduzeti. Svakako, službeni početak nove ere Hajduka s Garciom na klupi samo što nije počeo. Broji se sitno.