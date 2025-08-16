Evo gdje i kad gledati Hrgovićevu večerašnju borbu

Filip Hrgović (33) večeras ulazi u ring protiv 28-godišnjeg Britanca Davida Adeleyea. Hrvatskom boksaču bit će to prva borba nakon što je u travnju sudačkom odlukom pobijedio Joea Joycea. Hrgović je po kladionicama veliki favorit te se na njegovu pobjedu nude tečajevi oko 1.20, prenosi Index.

Gdje i kad gledati meč?

Prava na meč Hrgovića i Adeleyea, kao i na cijelu večerašnju priredbu u Rijadu, ima streaming platforma DAZN. Cijena prijenosa iznosi 19.99 eura za europsko tržište, uz 10 eura za pretplatu na DAZN.

Hrgovićeva borba je druga po redu u glavnom programu, koji bi trebao krenuti u 18:45. Za očekivati je da će meč Hrgovića i Adeleyea stoga početi oko 20 sati. U glavnoj borbi večeri sastaju se također teškaši, Dillian Whyte i Moses Itauma, a početak te borbe najavljen je za oko 23:30.

Tko je David Adeleye?

Adeleye, koji u profesionalnoj karijeri ima omjer pobjeda i poraza 13-1, posljednji je put nastupio iste večeri kad i Hrgović, u sunaslovnoj borbi večeri. Tada je pobijedio Jeamieja "TKV" Tshikevu i na kontroverzan način osvojio tada upražnjenu titulu britanskog prvaka u teškoj kategoriji.

Prema dojmu većine promatrača, Tshikeva je imao prednost sve do prekida u šestoj rundi, kada je sudac Roy Kearney odlučio prekinuti borbu nakon što je Adeleye zadao lijevi kroše u bradu protivnika, a zatim i nekoliko udaraca kojima je zaključio meč.

Mnogi su osporavali odluku o prekidu, zbog čega je Britanski boksački odbor za kontrolu naredio revanš, koji je bio zakazan za 23. kolovoza u Manchesteru. Međutim, Adeleye je odlučio promijeniti smjer i umjesto revanša prihvatio izazov višeg kalibra - borbu protiv Hrgovića.