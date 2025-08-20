Evo gdje će se održati Eurosong 2026. godine. Objavljeni i datumi

Nakon pobjede izvođača JJ-a na ovogodišnjem Eurosongu u Baselu s pjesmom Wasted Love, potvrđeno je da će se iduće, 70. izdanje natjecanja održati u Austriji. Organizatori su objavili da će polufinalne večeri biti 12. i 14. svibnja, dok će veliko finale biti održano 16. svibnja 2026. u bečkoj dvorani Wiener Stadthalle.

Beč će tako treći put ugostiti Eurosong – prvi put to je bilo davne 1967. nakon pobjede Uda Jürgensa, a zatim 2015. godine kada je trijumfirala Conchita Wurst. Time je austrijska prijestolnica izjednačena s Kopenhagenom, Malmöom i Stockholmom na ljestvici gradova koji su najviše puta bili domaćini, dok su ispred još uvijek Dublin, London i Luksemburg.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Direktor Eurosonga Martin Green CBE poručio je da je EBU zadovoljan izborom Beča. Naglasio je da grad ima bogatu glazbenu tradiciju i idealnu lokaciju u srcu Europe, a Stadthalle se već pokazala odličnim mjestom za natjecanje 2015. godine.

Gradonačelnik Beča Michael Ludwig dodao je da je počašćen što će austrijska metropola ponovno ugostiti jedno od najvećih glazbenih događanja na svijetu, istaknuvši kako će Beč rado poželjeti dobrodošlicu tisućama posjetitelja i milijunima gledatelja pred ekranima.