Eutanazirano više od 15 tisuća svinja, uzgajivači nezadovoljni zbog postupaka veterinarske i ostalih državnih službi

Dosad je zbog afričke svinjske kuge eutanazirano više od 15.000 svinja na malo više od 700 gospodarstava, većinom na istoku zemlje. Priopćilo je to Ministarstvo poljoprivrede nakon što su objavljene snimke 30-ak usmrćenih svinja koje su nekoliko sati bile ostavljene ispred kuće u Andrijaševcima kod Vinkovaca. Uzgajivači su nezadovoljni zbog postupaka veterinarske i ostalih državnih službi.

Duško Pavlik, svinjogojac iz Andrijaševaca, opisao je za HRT koji su bili prvi simptomi afričke svinjske kuge kod njegovih svinja.

- Prvi simptomi su bili da su svinjama počele curiti suze, počele crveniti uši, potrbušina je počela crveniti. Neke su prvo izgubile apetit, nisu htjele jesti. Zadnje noge su im počele plaviti i to je bilo to od simptoma. Druge svinje su jele, ali su imale ove simptome.

Zarazu je svinjogojac prijavio veterinarima.

- Kad sam ih zvao, jedna svinja je bila uginula i tu je ležala tri-četiri dana nisu dolazili. Sve se usmrdilo. Kad su došli eutanazirati svinje nisam ni bio kod kuće, oni su samo došli unutra u dvorište. Kad sam došao pitao sam što je ovo, tko ih je spustio unutra. Oni su samo ušli i rekli: "Mi smo došli svinje eutanazirati". Došla su tri čovjeka, dva veterinara i jedan inspektor. Civilne zaštite nije bilo, ispričao je Pavlik.

- Morao sam ići po selu tražiti da mi netko dođe to povaditi. Ja sam sam svoje svinje eutanazirao jer to su bile ogromne krmače, naveo je za HRT.

Pavlik je komentirao video i fotografije koje su jučer obišle cijelu Hrvatsku - ispred kuće Marka Majera naslagane svinje, tik uz prometnicu prema Vinkovcima.

- Prvo to je sramotno, drugo žalosno. Svi mi živimo od toga, patimo se ipak. Živimo na selu, Slavonija je dio smo toga. Ovo što je bilo kod Marka, osobno ga znam i dobri smo si. Ako se to tako širi, ta zaraza, kako su to mogli ostaviti. Djeca idu u školu, ljudi prolaze, ljudi idu u trgovinu, širi se. To je stajalo tamo 4-5 sati vani. Tko je zaštitio taj kamion, bez odijela. Mislim da je to jako loša organizacija. Civilna zaštita Rokovaca i Andrijaševaca nije ništa poduzela, nije došla čovjeku pomoći, on je sam svoje svinje izvukao van jer kamion nije mogao ući unutra, rekao je Pavlik.

Na svojem Facebook profilu regirala je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Između ostalo napisala je:

- Ne postoji veterinar u Hrvatskoj niti u svijetu koji smatra da, ukoliko je jedna svinja na gospodarstvu bolesna, ostale mogu ostati zdrave. Ne samo to, prema mojem iskustvu, teško je pronaći veterinara koji misli da, kad se pojavi virus afričke svinjske kuge, može ostati zdravo bilo koje gospodarstvo u otvorenom uzgoju ili koje ne poštuje sve biosigurnosne mjere u cijelom selu. Ne zove se bezveze kuga...neki političari koji ih uvjeravaju da im ubijaju zdrave svinje bez razloga, da postoji cjepivo, ali im ga ne daju, da se želi uništiti Slavonija i slično su upitne profesionalne i ljudske odgovornosti, napisala je.

-Osvrt na slučaj eutanazije 40 svinja s gospodarstva u Andrijaševcima i scene uz cestu -S obzirom na jučer prenesene,... Posted by Marija Vučković on Sunday, September 17, 2023