Europski čelnici odgovorili Trumpu vezano uz Grenland

Europski čelnici upravo su objavili zajedničku izjavu u kojoj poručuju da Grenland pripada njegovim stanovnicima te da isključivo Danska i Grenland imaju pravo odlučivati o njegovoj budućnosti. Izjava je objavljena što su američki predsjednik Donald Trump i njegov ključni savjetnik Stephen Miller posljednjih dana ponovno otvorili pitanje američkog preuzimanja tog arktičkog teritorija.

Izjava dolazi nakon što je Trump u intervjuima poručio da Sjedinjene Države "trebaju Grenland", dok je Miller izjavio da bi Grenland "trebao biti dio SAD-a" te ustvrdio da se "nitko neće ratovati s Amerikom za budućnost Grenlanda", što je izazvalo snažne reakcije u Europi.

Zajedničku izjavu, među ostalima, potpisali su francuski predsjednik Emmanuel Macron i britanski premijer Keir Starmer.

Zajednička izjava europskih čelnika

"Arktička sigurnost ostaje ključni prioritet za Europu i od presudne je važnosti za međunarodnu i transatlantsku sigurnost. NATO je jasno dao do znanja da je arktička regija prioritet te da europski saveznici pojačavaju svoje djelovanje.

Mi i mnogi drugi saveznici povećali smo svoju prisutnost, aktivnosti i ulaganja kako bismo Arktik održali sigurnim i odvraćali protivnike. Kraljevina Danska - uključujući Grenland - dio je NATO-a.

Sigurnost na Arktiku stoga se mora osiguravati zajednički, u suradnji s NATO saveznicima, uključujući Sjedinjene Države, uz poštivanje načela Povelje UN-a, uključujući suverenitet, teritorijalnu cjelovitost i nepovredivost granica.

To su univerzalna načela i nećemo ih prestati braniti. Sjedinjene Države ključan su partner u tom nastojanju, kao NATO saveznik i kroz obrambeni sporazum između Kraljevine Danske i Sjedinjenih Država iz 1951. godine.

Grenland pripada njegovim ljudima. Isključivo Danska i Grenland imaju pravo odlučivati o pitanjima koja se tiču Danske i Grenlanda", stoji u zajedničkoj izjavi, prenosi Index.