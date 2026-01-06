Europski čelnici odgovorili Trumpu: "Grenland pripada njegovim stanovnicima"

Europski čelnici objavili su zajedničku izjavu u kojoj poručuju da Grenland pripada njegovim stanovnicima te da isključivo Danska i Grenland imaju pravo odlučivati o njegovoj budućnosti. Reakcija dolazi nakon što su američki predsjednik Donald Trump i njegov ključni savjetnik Stephen Miller posljednjih dana ponovno otvorili pitanje mogućeg američkog preuzimanja tog arktičkog teritorija.

Trump je u više intervjua izjavio da Sjedinjene Države „apsolutno trebaju Grenland“, dok je Miller otišao i korak dalje ustvrdivši da bi Grenland „trebao biti dio SAD-a“, dodavši kako se „nitko neće ratovati s Amerikom zbog budućnosti Grenlanda“. Takva retorika izazvala je snažne reakcije europskih saveznika.

Zajedničku izjavu potpisali su, među ostalima, francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz, talijanska premijerka Giorgia Meloni, poljski premijer Donald Tusk, španjolski premijer Pedro Sánchez, britanski premijer Keir Starmer te danska premijerka Mette Frederiksen.

U izjavi se naglašava da je arktčka sigurnost ključni prioritet za Europu i od presudne važnosti za međunarodnu i transatlantsku stabilnost. Čelnici podsjećaju da je NATO jasno definirao Arktik kao strateški prioritet te da su europski saveznici već pojačali svoju vojnu prisutnost i ulaganja u regiji. Ističe se i da je Kraljevina Danska, uključujući Grenland, punopravna članica NATO-a.

„Sigurnost Arktika mora se osiguravati zajednički, u suradnji sa svim NATO saveznicima, uključujući Sjedinjene Američke Države, uz puno poštivanje načela Povelje UN-a – suvereniteta, teritorijalne cjelovitosti i nepovredivosti granica“, stoji u izjavi. Dodaje se kako su ta načela univerzalna i da Europa od njihove obrane neće odstupiti.

Danska premijerka Mette Frederiksen ranije je upozorila da Trumpove izjave treba shvatiti ozbiljno, naglasivši da bi svako zadiranje u suverenitet Danske i Grenlanda predstavljalo izravno kršenje međunarodnog prava i temeljnih načela NATO saveza. „Ako bi SAD vojno napale drugu zemlju NATO-a, tada sve staje – uključujući NATO i sigurnosni poredak uspostavljen nakon Drugog svjetskog rata“, poručila je.

Europski čelnici zaključuju kako sigurnost Arktika mora počivati na međunarodnom pravu, savezništvu i poštivanju suvereniteta država, uz jasnu poruku da budućnost Grenlanda mogu određivati isključivo njegovi stanovnici zajedno s Danskom.