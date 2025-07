Europska zemlja policiji dozvolila čitanje WhatsApp poruka. Oporba bijesna: "Masovno ugrožavanje sloboda"

Donji dom austrijskog parlamenta jučer je izglasao kontroverzni zakon koji policijskim i obavještajnim tijelima omogućuje nadzor šifriranih komunikacija na platformama kao što su WhatsApp, Signal i Telegram – ali samo pod strogim uvjetima i isključivo u slučajevima sumnje na terorističke aktivnosti ili pokušaj rušenja ustavnog poretka. Ovaj pomak zatvara staru pravnu prazninu, no izaziva zabrinutost zbog potencijalne zlouporabe.

Sigurnosna rupa se napokon zatvara

Bez pravnog okvira za nadziranje šifriranih poruka, austrijske vlasti bile su prisiljene osloniti se na inozemne obavještajne izvore iz Velike Britanije i SAD-a. Najpoznatiji primjer takve ovisnosti bilo je kazneno otkrivanje plana napada na koncert Taylor Swift u Beču, zahvaljujući informacijama koje su austrijskim vlastima stigle iz inozemstva . Zakon, predložen od strane koalicije ÖVP–SPÖ–NEOS, predviđa da se nadzor može primijeniti na najviše 30 “visokorizičnih” osumnjičenika godišnje, i to uz odobrenje tročlanog sudskog vijeća

Vladina obrana: ne radi se o ideologiji, već o zaštiti

Ministar unutarnjih poslova Gerhard Karner (ÖVP) branio je zakon kao nužan alat za zaštitu nacionalne sigurnosti i jačanje autonomije domaćih službi. On naglašava da se radi o “branjenju vrijednosti ustavnoga poretka” i to bez ikakvih ideoloških motivacija. U austrijskom kontekstu, gdje je nadzor omogućen pri otvaranju pisama i prisluškivanju telefonskih linija, ostajala je velika praznina - i to zbog prelaska kriminalnih i terorističkih mreža na šifriranu komunikaciju

Oporba bijesna: "Masovno ugrožavanje sloboda"

Oporba – uključujući desnu Slobodarsku stranku (FPÖ) i Zeleno-ljevičarske zastupnike – žestoko kritizira zakon, tvrdeći da on otvara vrata za širi nadzor, čak i nad običnim građanima. FPÖ-ov zastupnik Gernot Darmann opisao je zakon kao “prekomjerno i masivno ugrožavanje temeljnih prava i sloboda” . Zeleni planiraju mogući ustavni izazov zakonodavstva pred najvišim sudskim tijelima . Kritike uključuju i sumnje u sigurnost korištenih tehnologija i rizik od širenja špijunske opreme izvan propisanih slučajeva.

Što slijedi – kada i kako će zakon zaživjeti

Sljedeći korak je glasanje u Gornjem domu austrijskog parlamenta (Bundesrat), nakon kojeg bi zakon trebao biti potpisan od predsjednika Republike. Tek tada će se raspisati postupak nabave tehnologije nužne za nadzor, a prva primjena najavljena je za 2027. godinu . Drone lansiranjem procesa, vlasti obećavaju da će nadzor biti izniman, pravno zaštićen i transparentan – ali dok se ne prikaže tehnologija, skeptici upozoravaju na rizike mehanizma koji bi mogao prerasti u masovni nadzor

Zaključak: Austrija je nakon višegodišnjeg zastoja na području informatičke sigurnosti napravila korak prema modernom pravnom uređenju, ali s tim korakom dolazi i opravdan skepticizam. Ovaj zakon stvara okvir za djelovanje protiv potencijalnih prijetnji i terorista, ali istodobno otvara pitanje granica između sigurnosti i slobode u digitalnom dobu.