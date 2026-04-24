Europska unija raspravlja o zabrani AI pornografije

U sklopu izmjena Zakona o umjetnoj inteligenciji (AI Act), europski dužnosnici ovih dana raspravljaju o tome kako precizno definirati intimne dijelove tijela', a to je ključni element za planiranu zabranu tehnologija koje pomoću AI-ja stvaraju seksualizirane ili gole prikaze stvarnih osoba bez njihova pristanka.

Prema nacrtu dokumenta u koji je imao uvid Politico, Europska komisija predlaže da se među intimne dijelove uključe 'genitalije, stidno područje, anus, potpuno izložena stražnjica te ženska bradavica'. Ostaje otvoreno pitanje treba li u definiciju uključiti i grudi, što je, kako se navodi, predmet političke rasprave.

Pritisak na regulaciju dodatno je porastao nakon kontroverzi oko alata Grok, koji razvija tvrtka xAI Elona Muska. Taj je sustav ranije ove godine omogućavao generiranje seksualiziranih ili potpuno golih slika stvarnih osoba bez njihova pristanka.

Prema procjenama organizacija, u svega 11 dana generirano je oko tri milijuna takvih sadržaja, uključujući i desetke tisuća spornih materijala koji uključuju maloljetnike. Platforma X u međuvremenu je ograničila funkcionalnosti, no politički pritisak nije splasnuo.

Zabrana deepfakeova - ali kako točno?

Europski parlament i Vijeće EU-a već su podržali zabranu AI sustava koji mogu generirati seksualizirane deepfake sadržaje stvarnih, prepoznatljivih osoba.

No upravo definicija 'intimnih dijelova' pokazala se kao ključni problem. Previše precizna definicija mogla bi dovesti do nelogičnih situacija - gdje bi neki štetni sadržaji bili zabranjeni, a drugi ne - dok bi preopćenita definicija prepustila previše prostora sudovima i regulatorima.

Jedan od sudionika pregovora upozorava kako bi bez jasne definicije odluke o tome što je dopušteno, a što nije, uvelike ovisile o kontekstu i interpretaciji.

Rasprave su u završnoj fazi šire reforme AI Acta, tzv. 'AI omnibus' paketa, koji bi trebao pojednostaviti postojeća pravila o umjetnoj inteligenciji. Ključni pregovori između Europske komisije, država članica i Europskog parlamenta očekuju se krajem travnja, kada bi mogao biti postignut konačan dogovor, piše tportal.