EUROPSKA NOĆ ISTRAŽIVAČA Otkrijte što vas očekuje 29. rujna u Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku

Za one koji još ne znaju, organizacija Europske noći istraživača glavna je aktivnost projekta Reconnect science with the blue society - Blue-connect, koji za cilj ima predstaviti najnovija znanstvena otkrića na razumljiv i zabavan način, približiti istraživački rad javnosti i pokazati utjecaj znanosti na naš svakodnevni život.

Kao i prošle godine, istraživači su za sve posjetitelje pripremili bogat i zanimljiv program koji uključuje edukativne i kreativne radionice, predavanja, eksperimente, izložbe, kvizove i igre.

Kako izgleda postati istraživač na jedan dan, moći ćete saznati na popularnim gradskim lokacijama u pet mediteranskih gradova:

PULA: Fakultet prirodnih znanosti u Puli, Zagrebačka 30

Tijekom Europske noći istraživača ove godine će biti predstavljeni organizmi čija se prisutnost povezuje s klimatskim promjenama (rebraš morski orah), organizmi koji su osjetljivi na promjene bioloških čimbenika uslijed klimatskih promjena (puževi, školjkaši, koralji i sl.) te će biti predstavljeni termofilni rakovi - crvenopjegava rakovica i kosmati rak samac, koji su sve prisutniji u sjevernom Jadranu uslijed globalnog zagrijavanja.

Izdvajamo sljedeće radionice:

- Klimatske promjene: More danas i za 50 godina. Prikazat će se dvije situacije prikaza stanja mora i organizama u njemu kakva je ona danas te predikciju koja će se vrlo vjerojatno dogoditi za 50 godina od danas (promjene ekoloških čimbenika; pH, temperatura i salinitet) te kako će navedeno utjecati na organizme koji izgrađuju kućice, ljušture i skelete.

- Priča o invazivnom rebrašu morski orah: Žive jedinke bit će prikazane u jednom malom kreisel bazenu (5 L). Za ovu nam je radionicu potreban kreisel bazen te će biti potreban i mikroskop na koje će biti prikazana njihova hrana. Bit će prikazano i koliko L morske vode ova vrsta profiltrira u 1 sat. Osim toga, prikazat će se i koliko jajašca jedna jedinka ove vrste proizvodi tijekom razmnožavanja.

- Posjetitelji s juga: U radionici će biti prikazani crvenopjegava rakovica i kosmati rak samac kao primjeri vrsta koje se s južnog Jadrana sele prema Jadranu zbog zagrijavanja mora.

- Plastik is not fantastic: Prikazat će se razni oblici plastičnog otpada pronađeni na moru, morskoj obali, ali i u organizmima. Tijekom radionice bit će objašnjeno porijeklo plastičnog otpada te koji su sve mogući načini njegovog unosa u more.

RIJEKA: Exportdrvo

Rijeka će svoje istraživače, kao i prethodne godine, ugostiti u Exportdrvu na riječkoj Delti. U realizaciji programa sudjeluje gotovo stotinu znanstvenika s 10 sastavnica Sveučilišta u Rijeci, na 19 znanstvenih postaja.

Posjetitelji će i ove godine imati priliku sudjelovati u brojnim zanimljivim eksperimentima, interaktivnim radionicama, igrama, edukativnim izložbama, predavanjima i drugim aktivnostima, kroz koje će se na razumljiv i zabavan način predstaviti najnovija znanstvena otkrića i dostignuća.

Što nas razlikuje od banane?, Što vinske mušice rade u laboratoriju?, Kako nastaju galaksije?, Što je fluorescencija te kako se koristi u medicini?, Zašto dolazi do poplava?, Kako funkcioniraju bespilotne letjelice?, Kako različite stvari iz naše okoline izgledaju kada ih povećamo desetke tisuća puta?, Zašto vam se noge pokreću i tko im to nalaže?, Kako prikupljati energiju okoline i njome napajati male uređaje?, samo su neka od pitanja na koja ćete moći dobiti odgovore tijekom održavanja Noći istraživača u Rijeci.

Lani je, unatoč nezapamćenom kišnom tjednu i poplavama u Rijeci, zbog kojih je manifestacija čak i odgođena za jedan dan, posjećenost bila iznimno velika te je popularno-znanstvene sadržaje u Exportdrvu popratilo više od 1.300 posjetitelja. Nadamo se da će Rijeku ove godine zaobići sve vremenske neprilike te da će ukupni broj posjetitelja ovog edukativno-zabavnog događanja biti još i veći.

ZADAR: Sveučilište u Zadru - obnovljena zgrada stare Tehničke škole, Sveučilište u Zadru - Pomorski simulator, Riva ispred Sveučilišta u Zadru, Trg pet bunara, Trg Petra Zoranića, Poljana Šime Budinića, Pomorska škola Zadar, Kazalište lutaka Zadar

Zadnjeg petka u rujnu zadarski poluotok postaje učionica i laboratorij na otvorenom. Znanstvenici Sveučilišta u Zadru, zajedno sa svojim kolegama iz brojnih zadarskih škola i vrtića, pripremili su raznolik program povodom ovogodišnje Europske noći istraživača: puno zanimljivih eksperimenata, igara, radionica, kvizova, natjecanja i brojnih drugih aktivnosti, njih preko 60.

Djeca, mladi, ali i odrasli, svoje istraživanje započet će u obnovljenoj Tehničkoj školi. Tamo će moći mjeriti, snimati, digitalizirati i raditi sve drugo što znanstvenici rade. Moći će istraživati plemenite periske i jezične frazeme, a pri izlasku iz zgrade imat će priliku zastati i pogledati zvijezde i planete. Laganom šetnjom uz bedem, stići će do sljedeće postaje svog istraživačkog puta. Na Trgu Pet bunara i Trgu Petra Zoranića čekat će ih mnoštvo znanstvenih i glazbenih iznenađenja, koja će trebati detaljnije analizirati. Ako se nakon toga odluče krenuti dalje prema Poljani Šime Budinića, iznenadit će ih zabavna igra u znanstvenom parku; a ako krenu prema moru, moći će napraviti đir brodom u Pomorskom simulatoru. U Pomorskoj će školi naučiti nešto o zaštiti mora i morskog ekosustava, u Kazalištu lutaka će pogledati predstavu, a ispred Sveučilišta na Rivi će ih dočekati podmornica s kojom će istraživati dubine Jadranskoga mora. Zadarski muzeji će također otvoriti svoja vrata tijekom ove noći pa će posjetitelji imati priliku istraživati blaga koja se u njima čuvaju.

Pozivamo sve znatiželjne istraživače - male i velike, mlade i one malo starije - da s nama 29. rujna zakorače u nevjerojatan svijet znanosti.

SPLIT: Prokurative, Francuska alijansa i Pravni fakultet

Istraživači Sveučilišta u Splitu i projektni partneri s tri istraživačka instituta: Instituta za oceanografiju i ribarstvo, Mediteranskog instituta za istraživanje života i Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, i ove su godine pripremili niz zanimljivih aktivnosti na više od 30 štandova:

Zanima li vas kako trenutačno zamrznuti vodu?, Kako napraviti dugu u čaši?, Zašto ne biste naučili sami izraditi nevidljivu tintu?, Kako sok crvenog kupusa može poslužiti kao indikator i za kiseline i za lužine?, Mogu li mora i oceani pružiti odgovor na rastuću potrebu za opskrbom svježom vodom primjenom tehnologije desalinizacije?, samo su neka od pitanja na koje možete dobiti odgovor kroz zabavne i jednostavne pokuse i radionice.

Imat ćete priliku saznati koja je poveznica između forenzike i očuvanja biološke raznolikosti i zaštiti divljih životinja te koje predmete iz svakodnevne upotrebe možemo iskoristiti za prikupljanje otisaka prstiju. Okušajte se u forenzičkom radu i saznajte na koji način forenzičari identificiraju krivolovce pomoću bioloških tragova i što je potrebno za otkrivanje, vizualizaciju i dokumentiranje otisaka prstiju.

Otkrijte razlike između dronova, što su to podvodni dronovi i kako se mogu koristiti u eko akcijama čišćenja podmorja, i koja je primjena robotske ruke drona.

DUBROVNIK: Sveučilište u Dubrovniku, Ćira Carića 4

Znanstvenici Sveučilišta u Dubrovniku pripremili su niz interaktivnih radionica:

- Od pjata do vrata – okušajte se u izradi malih predmeta od smjese dobivene iz ljuštura mušula i kamenica;

- Plovim brodom pažljivo i more čuvam marljivo! – imat ćete priliku upravljati brodskim uređajima te voditi navigaciju broda i na taj način osjetiti kompleksnost zadataka s kojima se svakodnevno susreću časnici na brodovima;

- Zaronite s nama u svijet podvodne robotike – upoznat ćete se s podvodnim robotima, njihovim radom, senzorima i algoritmima koji ih pokreću;

- Zakiseljavanje mora – što zapravo znamo? – zanima li vas što se događa s ljušturama i kućicama morskih organizama kada pH mora postane prenizak?;

- Kako znanost može biti zabavna – bojanjem različitih otopina određivati ćete njihovu kiselost i naučiti kako se boje koriste u laboratorijskim istraživanjima;

- Rani razvoj ježinaca – želite vidjeti kako su ježinci modelni organizmi za provođenje različitih biokemijskih, toksikoloških, ekoloških i molekularnih studija.

Ovo je samo mali dio onoga što vas čeka u petak, 29. rujna, a detaljan program pronađite na mrežnoj stranici: https://jaistrazujem.hr/program/