Europi prekipjelo: Bruxelles priprema sankcije protiv Izraela zbog rata u Gazi

Europska komisija u srijedu će predstaviti paket sankcija protiv Izraela, dok izraelska vojska nastavlja s kopnenom ofenzivom na Gazu. Riječ je o dosad najoštrijem potezu Bruxellesa prema Tel Avivu od početka sukoba.

– Sutra će povjerenici usvojiti paket mjera protiv Izraela – potvrdila je glasnogovornica Komisije Paula Pinho na brifingu u utorak.

Što predviđa paket?

Mjere uključuju djelomičnu suspenziju trgovinskih odredbi iz Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Izraela, kao i sankcioniranje ekstremističkih ministara u izraelskoj vladi te nasilnih doseljenika na Zapadnoj obali, javlja Politico.

Prijedlog je prvi put najavila predsjednica Komisije Ursula von der Leyen u govoru o stanju Unije prošlog tjedna u Strasbourgu. – Ono što se događa u Gazi potreslo je savjest svijeta. Predložit ćemo sankcije protiv ekstremističkih ministara i nasilnih doseljenika, kao i djelomičnu obustavu trgovinskog sporazuma – rekla je von der Leyen.

Njemačka najveća prepreka

Najveći otpor mjerama dolazi iz Njemačke, tradicionalno jednog od najvećih saveznika Izraela u Europi. Berlin smatra da ima posebnu povijesnu odgovornost prema “jedinoj židovskoj državi” zbog uloge nacističke Njemačke u Holokaustu.

Visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku Kaja Kallas poručila je da će Njemačku pokušati uvjeriti da ili podrži paket, ili ponudi alternativu. – Da je Njemačka ranije pristala na slične mjere, situacija u Gazi i na Zapadnoj obali možda danas ne bi bila ovako teška – izjavila je Kallas.

Teška humanitarna bilanca

Ofenziva izraelske vojske na Gazu intenzivirana je početkom tjedna, kada su tenkovi ušli u grad nakon višemjesečnih bombardiranja. Prema podacima ministarstva zdravstva u Gazi, koje vodi Hamas, u izraelskim napadima od listopada 2023. ubijeno je više od 64.000 Palestinaca. UN i neovisni stručnjaci te podatke smatraju uglavnom pouzdanima.

Podsjetimo, sukob je eskalirao nakon napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023., u kojem je ubijeno oko 1.200 ljudi, dok je 250 osoba odvedeno kao taoci u Gazu.

U međuvremenu, UN-ova komisija objavila je u utorak izvješće u kojem zaključuje da Izrael u Gazi čini genocid, što dodatno povećava politički pritisak na međunarodnoj razini.

Hoće li Bruxelles uspjeti postići jedinstvo među članicama i usvojiti sankcije, pokazat će naredni tjedni. Za sada je jasno da EU šalje snažnu političku poruku o sve većem nezadovoljstvu izraelskim postupcima u Gazi.