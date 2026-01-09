Eurojackpot je večeras nekome u Hrvatskoj donio 356.463,60 eura

U 3.kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 1, 17, 19, 25, 41 - 6, 12 koji su igraču iz Požege donijeli ukupni dobitak u iznosu od 356.463,60 eura.

Dobitni listić odigran je na prodajnom mjestu:

HRVATSKA LUTRIJA, STJEPANA RADIĆA 27, POŽEGA.

Sretnik iz Požege odigrao je sistemski listić od 6 kombinacija i 2 Joker igre uplativši 13,20 eura. Svaki od 6 pojedinačnih dobitaka u iznosu od 59.410,60 eura igraču je donio ukupni dobitak u iznosu od 356.463,60 eura.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 13.01.2026., a glavni dobitak iznosi 23.000.000,00 eura.