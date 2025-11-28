Eurojackpot ide u Dalmaciju!

U 95. kolu igre Eurojackpot igrač iz Metkovića osvojio je dobitak 5 u iznosu od 170.605,40 eura. Izvučeni brojevi bili su 12, 16, 35, 46, 50 – 3, 5.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu: Tvir Rebić, Kneza Branimira 27, Metković. Na listiću su odigrane tri kombinacije igre Eurojackpot, bez dodatne igre Joker, uz ukupnu uplatu od 6 eura.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Sljedeće izvlačenje Eurojackpota održat će se u utorak, 2. prosinca 2025., a glavni dobitak iznosi 22.000.000 eura.