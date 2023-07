EUFORIJA PRED UTAKMICU HAJDUK-RIJEKA JE NA VRHUNCU Pogledajte kako se Hajduk našao pod vodom

U nedjelju, 30. srpnja s početkom u 21:05 sati u Splitu, na gradskom stadionu Poljud, odigrat će se nogometna utakmica SUPERSPORT HNL-e, između HNK "Hajduk" i HNK "Rijeka".

Trener Leko najavio je utakmicu i prokomentirao subotnji ogled s Dinamom: „Bila je velika utakmica, velika pobjeda, emocije, sreća, ponos, ali sutra ideš na sljedeći trening, sljedeću utakmicu. Kad ti je lijepo, znaš da je kratko, a kad je loše, isto znaš da je kratko. Dobro treniramo, pripremamo se, želimo biti bolji, dominantniji, jako smo motivirani za svaku sljedeću utakmicu.“

„Rasprodan stadion je fenomen, nemoguća priča da pet dana ne možeš doći do karte. To je priča svih priča, trebamo svi biti ponosni, da nas toliko ljudi dolazi gledati. Nama sada to stvara ponos da budemo pravi i da izreagiramo na najbolji mogući način jer dan prije utamice nema nijedne karte.“

Ovu nevjerojatnu priču potvrđuju i navijači koji se za utakmicu pripremaju i dan ranije. Euforija je na vrhuncu, pa tako s Hajdukom idu i u zaron.

