ESKALIRALO U PEKARNICI NA ISTOKU SPLITA Čovjek doživio iznimno neugodno iskustvo, no načina prigovora nije imao: "Inače se ne žalim, no preko ove situacije nisam mogao preći"

Čitatelj nam se javio s neugodnim iskustvom koje je doživio prilikom kupovine kruha u jednoj pekarnici na istoku Splita.

Naime, kako kaže, kada je jutros došao u pekarnicu zatekao ga je ogroman red koji se protezao do ulice, iako su u tom trenutku radile tri prodavačice.

"Radile su tri starije žene, no sve je bilo užasno sporo. Uz mene je na redu u kupovini bio još jedan gospodin, te sam preuzimao svoju narudžbu i tražio jedan pužić s orasima. No, zbog sporosti prodavačice koja je mene posluživala, taj drugi gospodin uzeo je pecivo, kojeg sam ja ranije rekao prodavačici, iako je na redu iza mene. To sam prigovorio, u trenu ljutnje i frustracije, i inače bi me prošlo da nisam dobio izrazito bezobrazan odgovor", ispričao nam je svoje iskustvo čitatelj.

Naime, na njegovu pritužbu, prodavačica je bezobrazno odgovorila te ga nazvala balavcem. Kaže, "Ispred pune prodavaonice, bilo mi je iznimno neugodno i takvo neljubazno i neukusno ponašanje jednostavno nije bilo u redu."

"Inače nikada nisam prigovarao niti se upisivao u knjigu žalbe, no zbog bezobraznog načina ponašanja prema meni kao kupcu jednostavno nisam mogao preći preko ove situacije" kazao nam je čitatelj.

'Treba priznati pogrešku i ispričati se, a ne vrijeđati'

"Razumijem ja da je mnogo posla, no frustracije se ne bi smjele iznositi na kupcima. Treba priznati pogrešku i ispričati se, a ne vrijeđati."

Kada je prodavačice pitao za knjigu žalbe, rečeno mu je da ju nemaju

Čitatelj navodi da na upite o tome kako može priložiti prigovor odgovore nije dobio, te da je sam na svoju ruku tražio brojeve telefona nadležnih s kojima bi mogao komunicirati. Broj kojeg je pronašao na internetu bio je za drugu prodavaonicu.

Objasnio je toj gospođi situaciju, te je ona zatim očito komunicirala s drugom prodavaonicom, jer je tada napokon osvanula knjiga žalbe: bilježnica na kojoj je zalijepljeno "Knjiga prigovora potrošača".

No, po Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi, ona mora imati tvrde korice tamnoplave boje te na vanjskoj strani prednje korice moraju biti zlatnom folijom otiskane riječi "KNJIGA ŽALBI".

Prema Zakonu o zaštiti potrošača / N.N. 79/07 i 125/07 te posljednje Izmjene i dopune Zakona 79/09/, svaki trgovac je dužan potrošačima omogućiti podnošenje pisanih prigovora, bilo u prodajnom prostoru ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte, te je na njih dužan odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Trgovac je dužan u prodajnom prostoru vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora iz st. 1 ovog članka. Svaki trgovac, dužan je voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora potrošača iz stavka 1. ovoga članka najmanje godinu dana od dana primitka prigovora potrošača.