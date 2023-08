Ero s onoga svijeta ponovno u Splitu

Gotovo rasprodane dvije izvedbe Era s onoga svijeta koje će se pod ravnanjem maestra Harija Zlodre i u režiji Krešimira Dolenčića odigrati 1. i 4. kolovoza na splitskim Benama u sklopu opernog programa 69. Splitskog ljeta, najbolje svjedoče o neprekinutom interesu i trajnoj ljubavi publike prema najdugovječnijoj od svih predstava splitskog teatra.

Dolenčić je Gotovčevu omiljenu komičnu operu u Splitu uprizorio još 2001. godine, a ona je kroz godine mijenjala izvođače i postave, ali nije gubila na iskričavoj duhovitosti i vitalnosti koju su joj udahnuli njeni tvorci, inspirirani životom i ljudima Dalmatinske Zagore, stvarnim ljudima sa svim njihovim vrlinama i manama. Treba reći i to da je 'zagrebački' Ero, kojeg također potpisuje Krešimir Dolenčić, na repertoaru HNK u Zagrebu od 1992. te je rekorder u povijesti toga teatra: - A radio sam Era i drugdje, često, karijera mi je praktički obilježena njime – kaže redatelj koji je prije dva mjeseca imao još jednu premijernu izvedbu Era, ovoga puta u zagrebačkom Kazalištu lutaka: - To je dječja predstava koja me još jednom uvjerila da je taj libreto toliko bogat, pametan i duhovit da može funkcionirati i izvan opernog konteksta – ističe Dolenčić uoči dviju splitskih izvedbi koje se po prvi put smještaju u zanimljiv ambijent, na Bene: - Veseli me da publika i dalje voli Era i da je interes za izvedbe tolik, ali me nimalo ne čudi, uvijek je tako. To je, po meni, najbolja slavenska komična opera ikad, s nevjerojatno nadahnutom glazbom u kojoj se čuje cijeli Mediteran, ne samo Dalmacija, i sve je to ljudima jako blisko, pa još uz tako čudesan libreto. Pjevači su sjajni, od Margarete Matišić koja je debitirala u ulozi Dome, preko Mate Akrapa kao izvanrednog novog Marka, do Stjepka Franetovića u naslovnoj ulozi i Antonije Teskere koja je već svima poznata Đula – kaže redatelj Era.

U aktualnoj podjeli, koju će splitska publika gledati nekoliko dana nakon tradicionalne izvedbe u Vrlici (gdje se svakoga ljeta igra u spomen na Milana Begovića, književnoga oca Era s onoga svijeta), uz spomenute soliste Mlinara Simu igra Marko Lasić, a Čobanče Tea Požgaj, a uz pratnju Zbora i Orkestra HNK Split, važnu ulogu ima i KUD Jedinstvo, čije plesne točke čine neke od najupečatljivijih trenutaka ove komične opere. A u stanci večerašnje izvedbe Ere na novoj pozornici Splitskog ljeta - još jedna mala atrakcija: dirigent i redatelj predstave govorit će pred publikom o svom iskustvu postavljanja i dirigiranja Gotovčevog remek-djela.

Prijevoz do Bena za publiku organiziran je besplatnim autobusom koji polazi u 20:30 ispred Sv. Frane (Sv. Frane - Banovina - Vila Dalmacija - Bene). Ulazak je moguć uz predočenje kupljene ulaznice.

Redovna linija 12 (Sveti Frane - Bene) polazi svakim danom u 20 i 20:15 sati.