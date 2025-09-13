Erika Kirk otkrila kako je trogodišnjoj kćeri objasnila očevu smrt

Charlie i Erika Kirk braku su dobili dvoje djece – sina koji je u svibnju proslavio svoj prvi rođendan i kćer koja je u kolovozu navršila tri godine. Upravo zbog djece je Erika morala pronaći snagu koju nije mislila da posjeduje te u najtežim trenucima smisliti način kako im približiti vijest koju i odrasli teško mogu prihvatiti.

U svom obraćanju javnosti otkrila je kako je sve izgledalo kada se vratila kući nakon tragedije. Njena trogodišnja kćer potrčala joj je u zagrljaj i odmah pitala za oca. Erika je podijelila da ju je to pitanje slomilo, ali da je nastojala odgovoriti riječima koje dijete tog uzrasta može razumjeti.

Pokušala je ublažiti bol rekavši joj da je tata voli više nego išta na svijetu i da nema razloga za brigu jer je otišao na poseban put, onaj na kojem je sada s Isusom.

'Što kažete trogodišnjakinji? Rekla sam: 'Dušo, tata te jako voli. Ne brini. On je na poslovnom putu s Isusom'', ispričala je gđa. Kirk.

Erika je istaknula i da im velika utjeha dolazi iz podrške koja ne prestaje stizati sa svih strana. Zahvalila se hitnim službama i osoblju koje im je pomoglo u najgorim trenucima, kao i predsjedniku Donaldu Trumpu te senatoru JD Vanceu na riječima podrške i suosjećanja, piše Tportal.