DUBROVNIK ZABRANJUJE KOFERE: "Za guranje po ulici 265 eura kazne!"

Svjetski poznati hrvatski grad, Dubrovnik, zabranjuje određene vrste prtljage, točnije one koju vučete na kotačićima, sve kako bi se smanjilo zagađenje bukom, piše poznati britanski news portal Time Out.

Sa svojim izuzetno strmim brežuljcima i neravnim kamenim ulicama, hrvatski grad Dubrovnik nije baš najlakše mjesto za vući kofere na kotačima. Unatoč tome, posjetitelji koji vuku te poprilično bučne kofere gradskim ulicama, dok se probijaju do hotela, bio je čest prizor, sve do sad, piše Time Out.

Zahvaljujući novim pravilima, čak i ako ste htjeli pokušati vucarati svoj kovčeg na kotačima kroz Dubrovnik, nećete moći. Grad je službeno zabranio kofere s kotačima s ulica starog grada, što znači da posjetitelji odnosno turisti, neće imati izbora nego nositi svoje torbe.

Novu politiku najavio je gradski gradonačelnik Mato Franković, koji kaže da je riječ o pokušaju suzbijanja količine zagađenja bukom u gradu. Za sada će posjetiteljima i dalje biti dopušteno imati kofere na kotačima, ali neće smjeti stvarno koristiti kotače. Oni koji budu 'uhvaćeni' kako voze kofere (i budimo iskreni, nije ih teško ne zapaziti) mogli bi biti kažnjeni povećom kaznom od 265 eura (228 funti, 290 dolara).

Zabrana 'kotača' stupa na snagu ovog ljeta, ali očito je dio većeg plana zabrane turistima nošenja bilo kakvih kovčega u Dubrovniku. Nauime, od studenog, lokalna samouprava namjerava uspostaviti sustav prema kojem putnici odlažu prtljagu izvan grada. Torbe će potom kuriri prevoziti izravno na adrese gostiju, piše Morski.

Jedna stvar koju treba napomenuti je da ne može svatko fizički nositi torbu - i dok se u studenom ne implementira odgovarajući sustav skladištenja i dostave, čini se da još ne postoji plan za one posjetitelje koji fizički nisu u mogućnosti svoju prtljagu nositi.

Trenutno je Dubrovnik jedno od najpopularnijih odredišta u Hrvatskoj. Poznat po svojoj starogradskoj jezgri i zidinama, božanskom pogledu na more i obližnjim neopisivo lijepim plažama, međutim preplavljen je turistima i nedavno je proglašen najnapučenijim mjestom u Europi, piše Time Out.