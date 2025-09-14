Englezi ovu Splićanku proglasili najljepšom na svijetu: "Vilica mi je pala doslovno"

Nogometašica Ana Maria Marković ponovno je osvojila društvene mreže objavom nove serije glamuroznih fotografija.

Ovaj put 25-godišnja je Marković pozirala u crnoj haljini tijekom Tjedna mode u New Yorku i ostavila svoje obožavatelje bez daha, piše The Sun, prenose Sportske novosti.

Napadačica je podijelila nekoliko fotografija outfita sa svojih 2,9 milijuna pratitelja na Instagramu.

Obožavatelji zvijezde Brooklyn FC-a odmah su je zatrpali komentarima.

Jedan je napisao: „Vilica mi je pala. Doslovno.“

Drugi je kratko komentirao: „Sviđa mi se.“

Treći je dodao: „Prekrasna.“

Četvrti je uzviknuo: „Wow!“

A peti je poručio: „Prava Barbie.“

Marković ima pravu vojsku pratitelja na društvenim mrežama, a već je stekla i etiketu „najljepše nogometašice na svijetu“.

Seniorsku karijeru započela je 2017. u Zürichu, gdje je provela dvije godine. Nakon toga je potpisala za Grasshopperse u kojima je ostala do 2024.

Potom je imala kraće angažmane u Bragi i Damaienseu prije nego što se preselila u SAD.