Englezi ovu Splićanku proglasili najljepšom na svijetu: "Vilica mi je pala doslovno"

Nogometašica Ana Maria Marković ponovno je osvojila društvene mreže objavom nove serije glamuroznih fotografija.
Ovaj put 25-godišnja je Marković pozirala u crnoj haljini tijekom Tjedna mode u New Yorku i ostavila svoje obožavatelje bez daha, piše The Sun, prenose Sportske novosti.
Napadačica je podijelila nekoliko fotografija outfita sa svojih 2,9 milijuna pratitelja na Instagramu.
Obožavatelji zvijezde Brooklyn FC-a odmah su je zatrpali komentarima.
Jedan je napisao: „Vilica mi je pala. Doslovno.“
Drugi je kratko komentirao: „Sviđa mi se.“
Treći je dodao: „Prekrasna.“
Četvrti je uzviknuo: „Wow!“
A peti je poručio: „Prava Barbie.“
Marković ima pravu vojsku pratitelja na društvenim mrežama, a već je stekla i etiketu „najljepše nogometašice na svijetu“.
Seniorsku karijeru započela je 2017. u Zürichu, gdje je provela dvije godine. Nakon toga je potpisala za Grasshopperse u kojima je ostala do 2024.
Potom je imala kraće angažmane u Bragi i Damaienseu prije nego što se preselila u SAD.