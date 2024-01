ENERGIČNI CRNOGORAC ZALUDIT ĆE HRVATICE Prvi je napunio najveće hrvatske arene, a sad se opet vraća

Popularni crnogorski pjevač Boban Rajović nastupit će u Dvorani Mladosti u Rijeci, 1. ožujka 2024. godine, povodom posebnog dana - Dana žena.

Bio je prvi izvođač iz susjedstva koji je napunio Arene u Zagrebu i Splitu. Svi se čudili energičnom Crnogorcu koji bez reklame 2016. godine rasprodaje dvije najveće dvorane u Hrvatskoj. Neki ga hvale, neki osporavaju, ali nitko ne može ostati imun na njegovu pojavu.

Boban Rajović već je desetljećima izuzetno popularan u Hrvatskoj, a oni poznatiji s dubljim džepom imali su priliku angažirati ga za nastupe na privatnim zabavama, poput nogometaša Matea Kovačiča koji mu je jednom prilikom dao napojnicu od čak 18.500 eura! Svi ostali, godinama su prisustvovali njegovim koncertima u noćnim klubovima, dvoranama, a naposljetku i arenama diljem regije, za koje se uvijek tražila karta više. To se posebno odnosi na žene kojima je veliki miljenik. "Nije lako to održavati s mojim životnim tempom, ali redovito treniram i posljednjih mjeseci sam jako zadovoljan izgledom i formom. Biti miljenik je lijepo, ako sve držiš u granicama normale. Kako bi rekli u Danskoj - skupljaj apetit vani, a jedi kod kuće", kroz smijeh govori Rajović.

Nakon rasprodane Spaladium Arene, a zatim i Arene Zagreb 2016. godine, kao kruna njegove karijere, jedna od najvećih i najdugovječnijih balkanskih zvijezda ponovno će stati pred domaću publiku u spektakularnom izdanju s 20-ak ljudi na sceni. Tom prilikom će izvesti brojne hitove iz svoje više od dva desetljeća duge i uspješne karijere, među kojima se ističu "Usne boje vina", "Provokacija", "Kafanski fakultet", "Padobran" i "Gromovi". Glazbenik trenutno priprema novi album. Četiri nove pjesme izaći će 10. veljače, dok će preostale četiri svjetlo dana ugledati nakon nastupa u Rijeci.

„Dat ću sve od sebe da to bude najbolji koncert u mom životu zato što nisam radio ovako veliki koncert od Splita i Zagreba. Prošla godina mi je bila užasna zbog smrtnih slučajeva u obitelji, no ulazim u ovu godinu pun entuzijazma. Kad smo saznali za Rijeku, jako sam se razveselio. Postoji poseban razlog zašto koncertnu turneju započinjem upravo ovdje, no to ću otkriti tek kad stanem na pozornicu“, otkriva Rajović.

Publiku u najvećoj riječkoj dvorani povodom Dana žena očekuje nevjerojatna atmosfera te brojna iznenađenja.

„Bit će jedan veliki gost iznenađenja koji će jako razveseliti publiku, no neće biti jedini“, zagonetno govori glazbenik, kojeg su 2016. na pozornici podržali brojni kolege i prijatelji poput Dragane Mirković, Duška Kuliša i Raste, čija imena su bila strogo čuvana tajna do samog koncerta.

Omiljeni glazbenik poznat je i po tome što ostaje nakon svojih nastupa kako bi se strpljivo fotografirao s obožavateljima koji ga rado daruju. „Stvorio se hype oko koncerta jer me dugo nije bilo u velikim koncertnim varijantama. Dobivam puno privatnih poruka, a dolaze i fanovi iz cijele regije. Mojih najvjernijih 300-400 obožavatelja već je nabavilo karte za Fan zonu, planule su u dva dana.“

Ulaznice za riječki koncert godine dostupne su putem sustava Eventim, stoga požurite po svoju ulaznicu na vrijeme. "Puno vas volim i jedva čekam da vas vidim", poručuje za kraj Rajović. Na društvenim mrežama mogu se pročitati samo komentari oduševljenja zbog zakazanog datuma i lokacije, koja predstavlja tek početak njegove raspojasane turneje koja će ponovno zatresti Hrvatsku.