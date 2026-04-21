Energetska kriza tjera na štednju: Europska komisija predlaže eko-vožnju i rad od kuće

Zbog energetske krize izazvane sukobom na Bliskom istoku koji u zadnje vrijeme čas popusti, čas eskalira, Europska komisija (EK) pripremila je izvanredni paket mjera za smanjenje potrošnje energenata koji bi trebao biti predstavljen u srijedu.

Prema onome što se zasad zna, paket ne donosi neke nepoznate mjere. Uglavnom su to one koje je EK već preporučila u više navrata poput bar jednog radnog dana od kuće u tjednu i većeg korištenja javnog prijevoza. Usto se predlaže i "podizanje svijesti i edukacije o eko-vožnji".

I mimo energetske krize poput ove, ekološki osviještena i ekonomična vožnja trebale bi se podrazumijevati.

Na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) još odavno stoje pravila eko-vožnje koja je, kako tamo piše, prepoznata "kao jedna od najučinkovitijih mjera za poticanje energetske učinkovitosti u prometu na razini Europske unije", piše N1.

Savjeti za ekonomičnu vožnju

Tamo su navedene sljedeće preporuke:

Što ranije prebacujte u višu brzinu i to između 2000 i 2500 obrtaja u minutu;

Održavajte konstantnu brzinu i vozite u maksimalno mogućoj brzini pri niskom broju okretaja;

Na vrijeme uočavajte prometne situacije te sukladno njima prilagođavajte vašu vožnju;

Kada trebate usporiti ili se zaustaviti, kočite uglađeno otpuštanjem papučice akceleratora na vrijeme te ostavljanjem motora u brzini;

Redovito provjeravajte tlak u gumama jer se 25% nižim tlakom od nominalnog u pneumaticima povećava trenje kotrljanja za 10%, a samim time i potrošnja goriva za 2%.

Osim toga, preporučuje se uklanjanje nepotrebnih tereta iz prtljažnika i s krovnih nosača koji povećavaju otpor zraka i težinu vozila, korištenje tempomata na otvorenoj cesti te umjereno korištenje klima-uređaja u vozilu. Izračuni pokazuju kako smanjenjem brzine vožnje sa 130 na 110 kilometara na sat ušteda goriva može biti i do 20 posto.

U vožnji stani-kreni problem je 'kreni'

No većina vozača svakodnevno se najviše vozi u gradovima, putujući na posao i s posla, a u takvoj se vožnji najviše troši gorivo.

"Vožnja po principu stani-kreni znatno podiže potrošnju goriva, a takva vožnja je postala standard u Zagrebu i drugim velikim gradovima. Odgovor na pitanje zašto vozilo troši najviše u tom režimu nalazi se u ovom 'kreni'. Jednostavno, za pokrenuti vozilo potrebna je velika količina energije i tada ono koristi više goriva. A u gradskim gužvama takva vožnja je neizbježna", objašnjava Andrej Jelušić, glavni urednik emisije o automobilima i prometu Automobiliona koju možete gledati na N1 televiziji.

U takvim uvjetima, dodaje, jedino što se može učiniti je izbjegavanje naglih kočenja i kretanja.

"Što više 'krstarite' pri malim brzinama i što manje ubrzavate, potrošnja goriva bit će manja. Mnogi moderni automobili opremljeni su različitim načinima vožnje, a jedan od njih je i ECO način rada. Automobil tada postaje 'tromiji' jer djelomično ograničava snagu, a samim time i sporije ubrzava. Stoga, upotrijebite tu tipku ako želite da automobil manje troši", savjetuje Jelušić.

Samo je jedan pravi način uštede u gradu

No i s takvom vožnjom ne treba očekivati neku veliku uštedu.

"Jedini pravi način uštede na gorivu je izbjegavanje gužvi. Osim već spomenutog glatkog ubrzavanja, važno je i da održavate stabilnu brzinu, na vrijeme prebacujete u višu brzinu ako vozite automobil s ručnim mjenjačem te pozorno pratite promet kako bi izbjegli nagle pokrete i zaustavljanja", kaže naš sugovornik.

A ako se strogo pridržavaju pravila eko-vožnje, hoće li više goriva uštedjeti vozači benzinaca ili dizelaša?

"Kod nas u narodu često se ističe kako dizelaši troše manje. To je zaista tako na otvorenoj cesti, dok se u gradskoj stani-kreni vožnji razlika u potrošnji smanjuje. Danas brojni novi benzinci dolaze sa štedljivim motorima pa su razlike sve manje", ističe Jelušić.

U gužvama najmanje troše hibridi

Po njegovom mišljenju, u gradskim gužvama najbolji su hibridni automobili koji najčešće koriste benzin i struju.

"S tim da hibridi prilikom kretanja i pri nižim brzinama voze na struju, a upravo na tome čisti benzinac i dizelaš najviše 'popiju' goriva. Čak i u gradskoj vožnji, hibridni automobili mogu trošiti manje od pet litara na 100 kilometara, često i ispod četiri litre."

Osim toga, Jelušić podsjeća da su mnogi noviji automobili opremljeni i start-stop sustavom koji gasi motor dok vozilo stoji, primjerice pred semaforom ili u prometnim 'čepovima'.

"Prema nekim istraživanjima, taj sustav može smanjiti potrošnju goriva za pet do deset posto. To nije puno, ali nije ni zanemarivo."

Semafori i ležeći policajci potiču neštedjivu vožnju

Što se tiče samih preporuka Europske komisije, Jelušić smatra da bi pažnju više trebalo usmjeriti na infrastrukturu.

"Veliki gradovi su vrlo neprijateljsko područje za automobile pa bi fokus trebao biti na razvoju i sufinanciranju javnog prijevoza. Važno je ulagati i u cestovnu infrastrukturu. Koliko ste puta kao vozači čekali na semaforu bez da itko prođe kroz raskrižje samo zato jer je tako programiran? To je apsolutno zastarjela tehnologija koja potiče stani-kreni vožnju, a time i veću potrošnju. Pridodamo li tome i uspornike iliti 'ležeće policajce' koji su standardna oprema na našim cestama, vidimo kako sama prometna infrastruktura potiče na neštedljivu vožnju", kazao je glavni urednik portala Automobiliona.