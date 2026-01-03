EMOTIVNO U VOICEU Ovo je osam finalista: "Vi ste definicija Voicea"

Druga emisija troboja u drugoj sezoni showa The Voice Kids Hrvatska emitirana je večeras na Prvom programu HRT-a, uz velika uzbuđenja, emocije i sjajne nastupe najmlađih pjevačica i pjevača. Mentori su ponovno sastavili trojke - svaki tim po dvije - a iz svake od ukupno osam trojki po jedan mladi glas prolazi dalje, dakle njih ukupno osam. Uz osmero iz prvog troboja, u polufinalu iduće subote bit će ih ukupno šesnaestero.

Tolji teško pala odluka, Mia pohvalila timski duh svojih natjecateljica

Emisiju je otvorila prva trojka iz Toljina tima: Katarina Čepo, Tihana Marković i Donatella Maria Pivac. "Tri gracije, tri nježne duše", najavio ih je mentor, a nakon razgovora o pripremama izvele su pjesmu Meni trebaš ti da me voliš (Oliver). Publika je bila raspoložena, a komplimenti mentora nizali su se i nakon nastupa. Tolja je potom priznao da mu je ovo bila najteža odluka u timu: "Od cijelog mog tima ovo mi je najteža odluka… Ne zamjerite mi, ali sa mnom dalje ide Tihana", odlučio je.

Prvu Mijinu trojku činili su Erika Šepović, Franka Žužić i Danijel Lončar, a odabrali su pjesmu Ova ljubav (Zsa Zsa feat. Hiljson Mandela). Nakon podsjećanja na njihov put u showu vidjeli smo i kako su izgledale probe uz Miju i vokalnog trenera Svena Pocrnića. Publika je ponovno sjajno reagirala, a Mia je prije odluke pohvalila njihov timski duh: "Bili ste jako zabavni, podržavali jedni druge, sve ste napravili kako treba." Dalje s njom nastavlja Franka Žužić.

Vanina ekipa natjerala publiku i mentore da zaplešu

Vannina prva trojka večeras je spojila najmlađe i najmanje, kako je najavio voditelj Ivan Vukušić. U trojci su bili Lejla Hajdarević, Lada Krklec i Niko Huljev Žuvan, a na sceni su izveli Shake It Off (Taylor Swift). Publika im je bila velika potpora, a čak su i mentori na kraju ustali i zaplesali. "Niste svjesni što ste napravili - Gopca ste natjerali da zapleše na Taylor Swift", primijetio je Tolja. Vanna je donijela odluku - dalje ide Niko Huljev.

Prvu Gopčevu trojku činili su Franka Prižmić, Ramona Vuković i Šimun Kečkeš, a izveli su Morski ljudi, morske žene (Silente). Na probama je, kao i uvijek, bilo veselo, ali i ozbiljno, uz Gopčevu vokalnu trenericu i ekipu. Publika je nagradila njihovu izvedbu velikom podrškom, a mentori su komentarima pokušavali "kupovati vrijeme" prije Gopčeve odluke. "Pravi profesionalac mora bar dvaput fulat u pjesmi… Bili ste mi dobri", rekao je mentor i odlučio da dalje ide Franka Prižmić.

Do kraja ove iznimno zanimljive večeri čekali su nas još nastupi po jedne trojke svakog mentora, a ostala su samo četiri mjesta u polufinalu.

"Vi ste definicija Voicea"

Prva se predstavila druga Toljina trojka: Iris Kalić, Josip Makar i Maša Palić, koji su izveli Sara perche ti amo (Ricchi E Poveri). Rasplesali su publiku i u ovu napetu emisiju donijeli iskrenu, veselu opuštenost. Mentori su ih zasuli komplimentima, a Gobac ih je opisao riječima: "Vi ste meni definicija Voicea, jedna crtić trojka." U polufinale s Markom ide Josip Makar.

Posljednju Vanninu trojku činile su Kaya Mešić, Mia Staraj i Korina Uroić, a izvele su zahtjevnu pjesmu Libar (Gibonni). Puno su vježbale uz vokalnu trenericu Djordjiju Palić i savjete mentorice, a na sceni su donijele emotivnu priču. Vanna je bila vidno ganuta: "Nadam se da ćete jednom shvatiti u životu snagu stiha ‘još te mogu pjesmom kupiti’… pitajte me za odluku", rekla je kroz emocije. Dalje s njom ide Mia Staraj.

Mijine natjecateljice emotivnom izvedbom Massimove pjesme raznježile studio

Gopčevu posljednju trojku u ovoj sezoni činile su Emily Maras, Iva Mia Pajčin i Laura Zoufalik, "najrokerskiji dio njegove ekipe", kako ih je mentor opisao. Izvele su Just A Girl (No Doubt), uvježbavale s vokalnom trenericom Ginom Damjanović i upijale Gopčeve "pomaknute" savjete. Energijom su digle publiku na noge, a Gobac je odlučio da dalje ide Emily Maras. Njegova odluka donijela je suze svim članicama trojke, piše Index.