Emotivno svjedočanstvo Zlatka Dalića u Sinju: 'Sa 16 godina otišao sam u grad puno veći od mog Livna, prepun iskušenja...'

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić ne krije koliko mu je vjera važna u životu, a ove srijede je u prepunoj Bazilici čudotvorne Gospe Sinjske podijelio inspirativno osobno svjedočanstvo. Dalić je prvoga dana devetnice Čudotvornoj Gospi Sinjskoj hodočastio na okupljanje vjernika u Sinju, gdje je sudjelovao i u molitvenom programu, a zatim je preuzeo riječ.

U emotivnom obraćanju okupljenim vjernicima prisjetio se svojih skromnih početaka, pričao je o važnosti vjere u njegovim uspjesima, a posebno je istaknuo važnost obitelji.

'Moji roditelji nisu bili bogata obitelj, borili smo se u životu, a već sa 16 godina otišao sam u Split, grad puno veći od mog Livna, grad prepun iskušenja i stvari zbog kojih je trebalo izdržati. Prvo sam želio ostvariti svoje ambicije, ostvariti svoj san i postati nešto u životu. Druga stvar je bila da nisam htio osramotiti svoje roditelje i učiniti ih nesretnima. Vi djeco, vodite brigu o svojim roditeljima, oni su nam dali sve u životu i treba misliti na njih i u danima starosti. Hvala Bogu pa su moji roditelji dugo živjeli, i zadnjih godina sam se posvetio roditeljima. Zašto? Čuo sam od mnogo ljudi kako nisu bili sa svojim roditeljima kad im je bilo najpotrebnije, u tim danima kad im život ide kraju. Bio sam vani, bio sam po svijetu, mislio sam da je telefonom dovoljno nazvati mamu i pitati kako je. Nemojte ih nikada zanemariti', poručio je Dalić, piše Story.

Istaknuo je i kako sada živi najljepše sportske trenutke, ali i da njegov put nije bio nimalo lagan. Uputio je i posebnu poruku svim roditeljima.

'Neka djeca uče školu, to je prvo. Kasnije mogu biti i u sportu, ali roditelji, nemojte djeci stavljati visoke zahtjeve i ambicije jer se dogodi kontraefekt. Jedan Luka Modrić, on je jedan od tisuće njih koji nisu uspjeli u nogometu. Radim s mladim ljudima koji su u životu napravili sve, zaradili novac i osigurali obitelji i vidim kako oni razmišljaju, ali mislim da je kućni odgoj tu najvažniji i ako oni dođu iz katoličke obitelji, iz Crkve, onda se oni drugačije ponašaju i razmišljaju. Naposljetku, taj im novac ne znači ništa. Oni igraju zbog ljubavi, emocije i domoljublja za Hrvatsku reprezentaciju', istaknuo je Dalić.

Dotaknuo se i domoljublja te nogometa, ističući kako je on hajdukovac te je izrazio želju da se smanje netrpeljivosti između Hajduka i Dinama.

'Naša Hrvatska je najljepša zemlja na svijetu, po svemu. Najgori smo sami za sebe, svaki dan smo puni negativnosti i loših vijesti, a ima puno lijepih stvari u našoj zemlji. Puno je ljudi koji su otišli vani iz Hrvatske, morali su, ali se žele vratiti ovdje. Kad se vraćaš, to danas ispada sramota jer naši mediji pišu da se taj netko vratio, da nije uspio, da je propao – silna negativa. Mora biti drugačije! Treba potencirati vraćanje u Hrvatsku koja je najsigurnija i najljepša zemlja. Sve nas je manje, moramo poraditi na tome da nas bude više. Kad netko napravi uspjeh, u novinama je to mala vijest, a negativa je uvijek veća', rekao je Zlatko Dalić.